Leïla Lacan quitte Basket Landes pour la WNBA

Leïla Lacan, MVP de la saison régulière et des finales du Championnat, quitte Basket Landes sur une saison dingue. Elle s'envolera dans une semaine pour la WNBA, où elle sera meneuse titulaire au Connecticut Sun.

Leïla Lacan quitte Basket Landes sur une saison dingue. La Française de 21 ans s'envolera dans une semaine pour la WNBA , où elle sera meneuse titulaire au Connecticut Sun .

En pleurs sur le parquet au coup de sifflet final, Leïla Lacan a longuement étreint ses coéquipières. Elle a dansé au rythme de la banda landaise au coeur de la foule de supporters, avant de couper le filet du panier en souvenir d'une saison épique. Cette saison, Lacan adans l'Hexagone : MVP de finale de la Coupe de France, MVP de la saison régulière de La Boulangère Wonderligue et donc MVP de la finale.

Leader aussi au-delà des stats, celle qui a aussi signé une très solide campagne européenne (12,6 points, 2,6 passes et 2 interceptions en moyenne), portant le collectif landais jusqu'à son premier Final Six d'Euroligue, s'est aussi emparée du prix de l'étoile montante, ou meilleur espoir, de la compétition européenne. Lundi soir, à François-Mitterrand, le club a fêté sa cheffe d'orchestre lors de la traditionnelle cérémonie de fin de saison, rendant hommage aux partantes dont Leïla Lacan, qui quitte donc l'institution landaise après deux saisons.

Coup dur pour Basket Landes. Est-ce qu'on la reverra sur les parquets européens la saison prochaine ? Ces derniers jours face aux micros, la pépite du basket tricolore restait floue sur son avenir, assurantde repos, cap désormais sur les États-Unis, dont la saison a démarré il y a dix jours.

Draftée en 10e position l'an dernier par Connecticut et après un premier été solide (10,4 points et 3,7 passes en moyenne), elle assurera le rôle de meneuse titulaire et d'arme offensive. L'entraîneur du Sun, Rachid Méziane, souligne que Leïla Lacan joue avec beaucoup de personnalité et sans peur, et qu'elle est une joueuse qui peut facilement gérer ''big moments'' des matches.

Elles ont montré ce qu'il y a de beau dans le sport : talent, ténacité et mental, les clés de la réussite de Basket Landes





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