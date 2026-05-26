Leïla Bekhti illumine l'aéroport de Nice avec les ballerines Tabi, la chaussure phare de l'été 2026

Lors du Festival de Cannes 2026, Leïla Bekhti a porté des ballerines Tabi en cuir noir de Maison Margiela, propulsant ce modèle iconique au rang de must‑have estival. Retour sur l'histoire, le design et les raisons du succès de ces chaussures controversées.

Leïla Bekhti a une nouvelle fois fait les gros titres de la presse mode en affichant, lors de son passage à l'aéroport de Nice le dimanche 25 mai 2026, une paire de ballerines Tabi signées Maison Margiela .

Au sortir du Festival de Cannes, où elle a reçu la Palme du meilleur marathon mode, l'actrice a opté pour une tenue à la fois sobre et soigneusement étudiée. Elle portait une veste zippée gris anthracite ouverte sur un t‑shirt noir imprimé d'un logo blanc, associée à un jean bleu clair délavé à la coupe droite légèrement ample. Côté accessoires, elle a choisi des lunettes de soleil rectangulaires noires et un chignon bas minimaliste.

Mais le véritable point d'orgue de ce look était sans conteste les ballerines Tabi en cuir noir, un modèle qui s'est imposé comme l'objet de fascination et de controverse cet été. Les ballerines Tabi, reconnaissables à leur bout fendu séparant le gros orteil du reste des orteils, tirent leurs origines d'une tradition japonaise ancienne où les chaussettes à orteil séparé accompagnaient les sandales.

En 1988, Martin Margiela a réinterprété cette forme ancestrale en la transformant en une chaussure de luxe, la présentant lors du défilé printemps‑été 1989. Depuis, la Tabi est devenue un symbole de la Maison Margiela, régulièrement revisitée chaque saison avec de nouveaux coloris, matières et finitions. Elle appartient à cette catégorie rare de pièces qui génèrent immédiatement une réaction forte, que ce soit l'admiration ou la moquerie.

Certains la qualifient d'œuvre d'art, d'autres la comparent à un sabot ou à un pied de chèvre, mais la division d'opinion ne fait que renforcer son attrait. Le succès des Tabi ne se limite pas à leur esthétique avant‑gardiste ; il repose également sur le confort qu'elles offrent. De nombreuses célébrités - Chloë Sevigny, Rihanna, Zendaya - ont été aperçues chaussées de ces ballerines, soulignant à la fois leur singularité et leur praticité.

En effet, la séparation de l'orteil permet une plus grande liberté de mouvement et une sensation de stabilité, à condition de choisir les bonnes chaussettes. Les stylistes conseillent de les associer à des pièces sobres - un jean droit, un pantalon de costume ample, une jupe midi ou une robe noire simple - afin de laisser la chaussure occuper le devant de la scène.

En 2026, le contraste entre la simplicité du vêtement et l'excentricité de la Tabi représente une tendance forte, transformant chaque apparition en un vrai défilé d'aéroport. Ainsi, que l'on soit fan ou critique, la ballerine Tabi s'affirme comme l'accessoire incontournable de l'été, capable de sublimer le look le plus discret tout en affirmant un style résolument avant‑gardiste





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