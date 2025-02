Le Kelly d'Hermès : un mythe du luxe

L'histoire du sac Kelly d'Hermès, son succès indéniable et son impact sur le monde de la mode.

Avec une hausse de son chiffre d'affaires et de son résultat net pour l'exercice 2024, la maison Hermès semble inébranlable. S'il y a bien une pièce qui incarne ce succès intemporel, c'est le Kelly . Histoire légendaire, fabrication méticuleuse et aura puissante, ce modèle incarne tout ce que la marque représente. Plongée dans l'histoire de ce symbole du luxe. La maroquinerie, fer de lance d' Hermès L’un des piliers du succès d' Hermès réside dans sa maîtrise de la maroquinerie.

En effet, ce secteur représentait 42% du chiffre d'affaires du groupe en 2024. Célèbre pour son savoir-faire, chez Hermès, chaque sac est minutieusement fabriqué à la main par un artisan qualifié afin de garantir une qualité exceptionnelle, signature de la maison. Si le Birkin a connu (et connait encore) ses heures de gloire, un autre modèle emblématique de la maison française symbolise cette notion d'excellence: le Kelly. Le Kelly s'est rapidement imposé comme un accessoire de mode emblématique. Avec ses lignes épurées, sa structure rigide et son fermoir signature, il est devenu l'incarnation du luxe et de la féminité. Dans les années 1930, Robert Dumas, gendre d'Émile Hermès, imagine un sac baptisé 'sac de dames à courroies ' qui deviendra progressivement le point de départ de ce qui est désormais l'un des sacs les plus célèbres au monde. Un mythe qui va faire le tour le monde C'est 1954, lors du tournage du film La Main au collet d'Alfred Hitchcock, que l'actrice Grace Kelly aurait arboré ce sac qui l'accompagnera sur les plateaux de cinéma comme dans sa vie privée. La photo où Grace Kelly protège son ventre de grossesse avec le Kelly d'Hermès, prise en 1956, marque un tournant décisif. L’image d’une femme enceinte, élégante, protégée par ce sac, fait le tour du monde et va contribuer au storytelling de ce modèle. En 1977, Hermès officialise le nom du sac, désormais baptisé 'Kelly', en hommage à l’actrice devenue princesse. Cette décision marque l’entrée définitive du sac dans le panthéon de la mode ainsi que son statut iconique. Derrière chaque sac Kelly se cache un artisanat qui fait la renommée de la griffe Hermès. La fabrication d’un Kelly demande de 18 à 20 heures de travail minutieux, durant lesquelles l’artisan assemble les 36 pièces distinctes qui composent le sac. Ici, 680 points de couture sont réalisés à la main et chaque sac subit plusieurs étapes de contrôle qualité afin de garantir leur perfection. Si le Kelly arbore un style reconnaissable parmi tous, il existe pourtant des dizaines de versions différentes. En effet, du Kelly Lakis, qui présente une poche extérieure zippée, au Kelly porté épaule en passant par les commandes spéciales permettant aux clients de créer leur version personnalisée, le sac Kelly est capable de s’adapter à tous les besoins et à tous les styles. Le Kelly d'Hermès, un investissement stratégique Plus qu'un accessoire de mode, le Kelly d'Hermès est un véritable investissement. En effet, sa production limitée et son coût élevé en font une pièce très convoitée pouvant atteindre des prix records sur le marché de la seconde main. Concernant la revente, la société de vente aux enchères Auctie’s explique: 'Le Kelly est tout aussi rare et peut atteindre des prix aussi élevés que le Birkin. Il faut prendre en compte son état, son originalité, les matériaux dans lesquels il a été fabriqué (cuir d’autruche, veau, aligator, toile), mais aussi s’il s’agit d’une édition limitée ou non. Les collections rock reviennent beaucoup parmi les sacs les plus prisés, la tendance nineties ayant à nouveau envahi les podiums de la Fashion Week de Paris'. Un grand succès pour la maison Hermès donc et un objet de convoitise qui, grâce à sa qualité et à son histoire, continue de fasciner et d’inspirer les passionnés de mode du monde entier





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Hermès Kelly Sac À Main Luxe Mode Grace Kelly Histoire Fabrication Artisanale

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Strasbourg : on sait ce qui va remplacer l'ancienne boutique Hermès en hypercentreUn magasin de décoration Bolia va ouvrir prochainement en lieu et place de l'ancienne boutique Hermès dans l'hypercentre de Strasbourg.

Lire la suite »

Hermès redéfinit le concept même de protection pour son défilé automne-hiver 2025-2026Voici tout ce qu'il faut retenir du défilé Hermès homme automne-hiver 2025-2026.

Lire la suite »

Le Défilé Hermès Homme Automne-Hiver 2025-2026 : Une Protection ÉléganteHermès a présenté sa collection automne-hiver 2025-2026 pour homme au Palais d'Iéna à Paris. Véronique Nichanian, directrice artistique des collections masculines, a exploré le concept de protection, créant une collection qui allie confort et élégance.

Lire la suite »

Hermès Présent une Collection Masculine Résistante au FroidLe cinquième jour de la Fashion Week homme de Paris a vu Hermès présenter une collection masculine axée sur la protection contre le froid. La directrice artistique, Véronique Nichanian, a joué avec les constructions et les styles de port pour créer des looks chauds et élégants. Manteaux, pantalons en cuir, pulls en laine et le savoureux art du layering étaient au cœur de la collection.

Lire la suite »

La nouvelle collection d'art de la table d'Hermès ou la porcelaine à l'état purRacé, délicat et acidulé, le nouveau service de table en porcelaine “Hermès en contrepoint” de la maison Hermès orchestre un ballet graphique où sophistication et artisanat résonnent d’une belle tonalité.

Lire la suite »

6 choses à savoir sur le Birkin d'Hermès, le sac le plus demandé du mondeLe Birkin d'Hermès, baptisé après Jane Birkin, est le sac le plus demandé du monde. Découvrez pourquoi.

Lire la suite »