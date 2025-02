Le Jus de Fruits Perte Sa Popularité en France

La consommation de jus de fruits en France est en baisse drastique. Plusieurs facteurs expliquent cette diminution, notamment la hausse des prix due à la pénurie d'oranges, l'assimilation des jus de fruits aux sodas et la controverse sur leur place dans le cadre d'une alimentation équilibrée.

À côté du café, des tartines de confiture ou du bol de céréales, le verre de jus d'orange manque de plus en plus souvent à l'appel. Autrefois massivement consommé au petit-déjeuner, le jus de fruits ne fait plus recette. La consommation a baissé de près d'un tiers (-30%) en 10 ans. Avec une chute plus rapide ces cinq dernières années (-18%), selon les chiffres de Circana. Le prix, en forte augmentation, peut expliquer ce désamour des Français pour le jus.

Le dérèglement climatique et la sécheresse au Brésil, premier producteur mondial d'oranges, ont contribué à créer une pénurie. Les vergers ont également été touchés par une maladie, le dragon jaune, ce qui a mis le marché sous tension, et fait monter les prix.Le président de l'Unijus, la fédération qui représente les producteurs, conditionneurs et distributeurs, voit aussi une autre explication. Il considère que les jus de fruits ont été mis sur le même plan que les sodas. 'On a été classés parmi les boissons sucrées, une assimilation à d’autres boissons qui ne contiennent pas d’éléments nutritifs', dénonce Emmanuel Vasseneix sur RMC ce mardi 11 février. 'Le Nutriscore nous a aussi déclassé.' Le représentant de la filière regrette également qu'un verre de pur jus ne soit plus considéré par le Programme national nutrition et santé comme une des 5 portions de fruits et légumes journalières recommandées. Or ce programme, édicté par l'Anses et Santé publique France, s'appuie sur les données et études scientifiques pour rédiger ses recommandations. Car le jus de fruit a beau être naturel, il n'en reste pas moins aussi sucré que le soda. 'Les études épidémiologiques montrent des effets néfastes pour la santé (diabète, obésité...) associés à la consommation de boissons sucrées, y compris lorsqu'il s'agit de jus de fruits', rapporte la journaliste au magazine UFC-Que Choisir Elsa Abdoun. 'Du point de vue du sucre, rien ne permet d’innocenter les jus de fruit ou de les séparer des autres boissons sucrées', explique-t-elle à BFM Business. Des vitamines mais beaucoup de sucre En revanche, les jus de fruits contiennent en effet des vitamines et certains éléments nutritifs absents des sodas. Ils sont également dépourvus d'additifs et d'arômes. Dans la nouvelle version du Nutriscore, ils devraient d'ailleurs être légèrement avantagés sur ce point. Sauf que pour les autorités sanitaires, ces aspects positifs sont loin de compenser les effets néfastes de la teneur en sucre. 'Dans la population française, le principal problème de santé publique, c'est l'excès de sucre, pas le déficit de micronutriments', relève Elsa Abdoun. 'Un des problèmes avec les jus, c'est qu'un verre représente l'équivalent de 3 ou 4 oranges, jamais on ne mangerait cette quantité, mais avec le jus il n'y a pas satiété', poursuit-elle. Que ce soit au petit-déjeuner ou pendant le reste de la journée, le jus de fruits n'est donc pas un produit recommandé, même s'il reste meilleur que les sodas très sucrés. Et si on en consomme, il faut se limiter à un verre (150 ml) par jour





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Jus De Fruits Consommation Prix Santé Nutriscore Sécheresse Brésilien

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le jus de fruits, un allié contre l'hypertension?Selon Santé Publique France, 17 millions de personnes souffrent d'hypertension en France. Une nouvelle étude révèle que la consommation quotidienne d'un jus de fruits peut contribuer à réduire la tension artérielle. Riche en vitamines et flavonoïdes, ce dernier agirait sur le système cardiovasculaire et l'inflammation. Les sucres naturels présents dans le jus seraient bénéfiques, contrairement aux sucres ajoutés.

Lire la suite »

Le jus de fruits et de légumes, un allié moins parfait pour le microbiomeUne nouvelle étude de l'université Northwestern révèle que la consommation exclusive de jus de fruits et de légumes, même pendant trois jours, peut altérer le microbiome et entraîner une inflammation. Cette perturbation serait due à l'absence de fibres dans les jus, essentielles pour nourrir les bonnes bactéries intestinales.

Lire la suite »

Des voitures DS7 rappelées dans toute la France pour un risque de perte de contrôleAvec les Peugeot 3008 et 5008, Stellantis rappelle un modèle de DS Automobiles, en cette mi-janvier 2025.

Lire la suite »

Les Cures Thermales en France : Une Croissance Modérée face à la Perte de PatientsMalgré une légère hausse de fréquentation en 2024, les cures thermales en France enregistrent une baisse de patients préoccupante sur les cinq dernières années. Cet article explore les raisons de cette diminution, les arguments des professionnels du secteur et l'importance économique des stations thermales pour les régions.

Lire la suite »

On fait le point sur les trois médicaments anti-obésité désormais disponibles en FranceEn France, trois médicaments destinés à la perte de poids sont disponibles en février 2025.

Lire la suite »

Le Détox Jus: Un Danger Pour Votre MicrobioteUne nouvelle étude révèle que les régimes de détox à base de jus, bien que populaires, peuvent être néfastes pour la santé en perturbant l'équilibre du microbiome intestinal et buccal. Les chercheurs ont constaté une augmentation des bactéries inflammatoires chez les participants qui consommaient uniquement des jus de fruits et légumes, tandis que les groupes qui consommaient des aliments entiers à base de plantes ou des jus avec des aliments entiers montraient des changements microbiens plus favorables.

Lire la suite »