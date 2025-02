Le Journal de France 2 avec Laurent Delahousse et Mademoiselle Jade

Laurent Delahousse et Mademoiselle Jade présentent les actualités du jour, notamment l'interview d'Emmanuel Macron, l'actualité de Nicolas Sarkozy et la proposition de test aux stupéfiants pour les élus.

Ce matin, Laurent Delahousse était accompagné de Mademoiselle Jade pour présenter le journal. « L’actualité du jour, c’est bien sûr la classe politique qui se déchire sur la remise en question du droit du sol », commence Jade. « Pas du tout. L’actualité du jour, c’est l’interview d’ Emmanuel Macron hier soir sur France 2 par... Laurent Delahousse », dit le présentateur.

« En effet, vous avez été choisi par l’Elysée pour mener cette interview en direct du Grand Palais, ça s’est bien passé ? » demande-t-elle. Et à lui de répondre : « Très bien. Cette interview portait sur l’intelligence artificielle, au contraire de ma chevelure, qui est 100% naturelle. Épaisseur, brillance, avec Laurent Delahousse, la chevelure est belle et douce. Si ma chevelure était un détail, le président aurait choisi Jean-Michel Apathie pour son come-back médiatique, mais il a choisi… Laurent Delahousse », affirme le journaliste. Vendredi dernier, l’ancien Président Nicolas Sarkozy s’est fait poser un bracelet électronique suite à sa condamnation dans l’ affaire des écoutes téléphoniques et il a annoncé renoncer à toute représentation officielle. Il était au micro de RTL ce matin. « Ce n’est pas trop contraignant, le port du bracelet ? » questionne Jade. « Vous savez que j’ai le droit de sortir de chez moi de 8 heures à 20 heures, sauf les lundis, mercredis et jeudis où j’ai la permission de 21h30. Alors, le matin, dès que Carla commence ses vocalises, je sors vite faire mes commissions avant d’aller au tribunal et le soir. Après le procès, je me cultive en regardant 'N’oubliez pas les paroles'. L’autre soir, j’ai révisé toutes les poésies de Christophe Maé », répond l'ancien Président. « Vous allez l’air de prendre ça plutôt bien », lance Mademoiselle Jade. « Vous voulez savoir comment que je prends ça ? Et bien, je vais vous le dire : en tant qu’innocent, ça va très bien », finit l'invité. Et maintenant, parlons drogue. La proposition d’ Eric Piolle , maire de Grenoble, de tester aux stupéfiants les élus et les ministres, a beaucoup fait réagir la classe politique, dont Patrick Balbany , invité sur le plateau ce lundi matin. « Vous aussi, vous êtes contre cette mesure qui vise à faire cesser l’hypocrisie autour de la prise de drogues ? » demande Mademoiselle Jade. « Confirmation ! Mes clients ont le droit de consommer mes bons produits à l’Assemblée Nationale, au Sénat et dans les ministères sans être emmerdés par des contrôles intempestifs », s'exclame Balkany. « Si vous le dites. Mais selon Eric Piolle, ce sont parfois les mêmes élus ou ministres qui consomment de la drogue et qui condamnent les trafics de stupéfiants », rétorque la présentatrice. « Explication ! Mettez-vous à la place des députés : supporter un discours de Bayrou ou une motion de censure de Mathilde Panot sans se faire une ligne ou fumer un joint, c’est surhumain ! », répond-il





RTLFrance

Emmanuel Macron Nicolas Sarkozy Drogue Intelligence Artificielle Politique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

