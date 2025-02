Le 'Joe Donor' du Royaume-Uni suscite l'inquiétude après avoir engendré plus de 180 enfants par don de sperme non réglementé

Un donneur de sperme britannique, Robert Charles Albon, connu sous le nom de 'Joe Donor', a engendré plus de 180 enfants dans le monde entier via des dons non réglementés. Une décision de justice met en lumière les inquiétudes concernant les motivations d'Albon et les risques pour les femmes qui utilisent ses services.

Royaume-Uni's ' Joe Donor ' crée une controverse avec ses dons de sperme non réglementés. Robert Charles Albon, connu sous le nom de ' Joe Donor ', affirme avoir engendré plus de 180 enfants dans le monde entier via des donations de sperme non réglementées. Une décision récente d'un juge du tribunal de la famille de Cardiff, Jonathan Furness KC, révèle des inquiétudes profondes concernant les motivations d'Albon.

Le juge a déclaré que les femmes et les enfants semblent être « presque une marchandise » pour lui, soulignant son désir d'accroître le nombre de ses enfants à travers le monde, notamment en Chine, aux États-Unis, en Argentine, en Australie et au Royaume-Uni. \Le juge Furness a ordonné la divulgation de l'identité de Joe Donor afin de protéger les femmes des risques potentiels associés aux dons de sperme non réglementés, en particulier ceux liés à Albon. Il a déclaré: « Je suis convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire car il s'agit d'un homme qui a l'intention de continuer à donner du sperme et les femmes vulnérables intéressées par de tels services doivent pleinement comprendre les risques qu'elles courent en s'engageant avec lui. »\L'affaire a été déclenchée lorsqu'un couple a fait appel à Albon, qui se faisait connaître sur les réseaux sociaux, pour avoir un enfant. La démarche s'est transformée en « histoire d'horreur », selon l'une des femmes. Albon a demandé au tribunal d'exercer la responsabilité parentale, d'être nommé sur l'acte de naissance et de modifier le nom de l'enfant de deux ans. Le juge a décrit Albon comme un individu manquant de sensibilité et d'empathie, totalement égocentrique et prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Albon, originaire des États-Unis mais résidant dans le nord-est de l'Angleterre, s'est exprimé à plusieurs reprises dans les médias. Dans une vidéo du Sun en août dernier, il se décrit comme « fier d'avoir aidé autant de personnes à réaliser leur rêve de former une famille ». Il affirme avoir commencé à donner du sperme il y a « treize ou quatorze ans » et en avoir engendré « 180 enfants », rencontrant environ 60 d'entre eux. Il entretient des contacts réguliers avec certains, tandis que d'autres ne sont contactés qu'occasionnellement ou pas du tout. \Albon propose des dons de sperme par insémination artificielle ou naturelle, ce qui implique des relations sexuelles. Il ne voit aucun problème dans cette pratique, affirmant qu'il trouve le plaisir dans le moment intime et qu'il préfère que les enfants sachent qu'ils ont été conçus de manière naturelle plutôt qu'en laboratoire. Il considère cette activité comme une « partie très importante de sa vie » et explique qu'il travaille en fonction du cycle menstruel des femmes. \Quant aux contrats, Albon préfère ne pas en faire car il ne veut pas que l'enfant lise ce document plus tard et pense qu'il ne voulait pas de lui. Seuls les recours à une clinique habilitée permettent de protéger légalement les demandeurs et les donneurs, tout en garantissant la santé du donneur. Selon la réglementation britannique, le sperme d'un donneur ne peut être utilisé dans des cliniques agréées que pour créer un maximum de 10 familles.





