Le jeune talent français sur qui la France compte pour concurrencer l'Espagne et l'Argentine au padel

Olivier Guy de Chamisso, un des plus grands espoirs français de padel, a fait le déplacement au CNE de padel installé à Vichy par la Fédération française de tennis. Avec une structure de haut niveau et un entraînement intensif, il a réussi à montrer ses progrès sur le circuit international. Il est accompagné par Juan Alday, un entraîneur argentin expérimenté dans le padel français, qui l'aidera dans son développement. Sa collaborationfacilitera une plus grande formation et plus de chances aux niveaux national et international.

Olivier Guy de Chamisso, le jeune talent sur qui la France compte pour concurrencer l' Espagne et l' Argentine au padel, est un des plus grands espoirs français du sport de raquettes en pleine explosion.

À 17 ans et en pleine croissance, le gaucher fait partie de la première promotion du Centre national d'entraînement installé à Vichy par la Fédération française de tennis. Il a réalisé sa meilleure performance sur le circuit international avec un quart de finale (associé à Lucas Pillon) au FIP Bronze Rivesaltes (Pyrénées-Orientales). Ces infrastructures incroyables avec douze pistes, dont six en intérieur, permettent d'entrainer tous les jours, quels que soient les conditions.

Avec des plafonds montants jusqu'à dix mètres, il est rare et important pour les lobs. Le jeune Français est également accompagné par Juan Alday, l'entraîneur argentin qui a collaboré avec Arnaud Clément et a entraîné Fernando Belasteguin, Marta Marrero et himself avant. Il a fait ses débuts en Île-de-France en alternant entre son club et les études sport-études Diagonale à Boulogne-Billancourt avant de recevoir un soutien financier de la Fédération française de tennis pour s'impliquer pleinement dans son développement





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Padel Gauche France Espagne Argentine Ingéniosité Collaboration Développement Cirque International

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Miss Monde 2026 : Indira Ampiot, Miss France 2023, va représenter la France lors de la 73e édition du concoursIndira Ampiot, Miss France 2023, représentera la France à l’élection de Miss Monde 2026.

Read more »

Miss Monde: Indira Ampiot, Miss France 2023, représentera la FranceDéjà choisie pour représenter la France à Miss Univers 2024, la reine de beauté guadeloupéenne, sacrée Miss France en 2023, portera à nouveau les couleurs du drapeau tricolore lors du concours Miss Monde en septembre prochain au Vietnam.

Read more »

Flavie Flament : France Télévisions va supprimer son émission 'Flavie en France' pour des raisons budgétairesFrance Télévisions s’apprête à mettre fin à l’émission 'Flavie en France', présentée par Flavie Flament, après des audiences jugées insuffisantes.

Read more »

Tadej Pogacar veering between Tour d'Espagne & Tour de France & VueltaJoxean Fernandez Matxin, the director of UAE Emirates-XRG, said that he would wait to decide whether Tadej Pogacar will participate in the upcoming Vuelta after the conclusion of the Tour de France.

Read more »