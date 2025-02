Le Jean Slacker : La Coupe Indispensable du Moment

Découvrez pourquoi le jean slacker, une coupe bootcut revisité, est devenu l'indispensable du moment. De la mode masculine aux podiums féminins, cette coupe confortable et stylée a conquis le monde de la mode.

Le meilleur jean du moment ? Bonne question. Je fais exactement la même taille que Lady Gaga, et j’ai toujours eu du mal à trouver quel modèle porter. Les skinny m’étouffent, les baggy me submergent. Mais il y a une coupe intermédiaire qui m’a toujours séduite, sans que je parvienne à lui donner un nom. Entre baggy et bootcut, je l’ai surnommée le « jean slacker ». Désormais, je ne porte que ça. \L'émergence du jean slacker \Le jean slacker est un bootcut revisité : plus souple, moins ajusté.

Le genre de jean à enfiler à la hâte, idéal avec une grosse veste en cuir marron. À mes yeux, ces coupes incarnent la quintessence du cool. Traditionnellement associées à la mode masculine, elles n’en restent pas moins sublimes sur des silhouettes féminines. Je n'ai pas découvert ni choisi de porter ce modèle par hasard. Cette coupe s’est récemment imposée sur les podiums, et chez les hommes et chez les femmes. Des kick-flares de cow-boy du défilé automne-hiver 2025-2026 de Louis Vuitton aux jeans puddle des défilés printemps-été 2025 de Fendi, Dsquared2 et Ami, les slacker taille basse ont dominé les collections pour hommes. Mais ils se sont également infiltrés chez les femmes. Qu'il frôle le sol comme au défilé automne-hiver 2024-2025 de Dries Van Noten ou dans la collection Pre-Fall 2025 de Natasha Zinko, le jean flare est maintenant tellement « loose » que son ourlet traîne légèrement au sol. Présent dans les collections des maisons et marques de mode, ce type de coupe est également commercialisé à des prix plus abordables. Les plus incontournables, selon moi, sont les Eytys et, bien sûr, les jeans pour hommes de Diesel. \Dans quels modèles investir ?





