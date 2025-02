Le Jean Skinny Fait Son Grand Retour : Comment le Porter en 2025?

Découvrez comment porter le jean skinny, longtemps oublié, en 2025. Des conseils pour moderniser le look et le porter avec style.

Le jean skinny , longtemps oublié, fait son grand retour cette année. Après des saisons consacrées à des coupes plus amples et confortables, comme le wideleg, le flare et le baggy, les créateurs et les influenceurs se tournent vers cette silhouette plus ajustée. On a aperçu le skinny sur plusieurs podiums lors de la Fashion Week printemps-été 2025, faisant un retour aussi remarqable que controversé.

Certaines modeuses, comme Camille Charrière, ne manquent pas d'en faire l'éloge, affirmant qu'il est l'une des pièces clés de 2025. Pour moderniser cette silhouette, il faut l'associer à des chaussures spécifiques. Oubliez les talons aiguilles et les sandales, privilégiez les sneakers montantes à plateforme, comme les Converse. Cette association aux sneakers hautes donne un twist moderne et contemporain au look, rappelant l'esthétique des années 2010. Pour accentuer le côté chic et accrocheur du look, n'hésitez pas à jouer avec les accessoires. Des chaussettes à paillettes, à motifs ou même à message peuvent ajouter une touche de caractère et d'originalité. Complétez avec un pull légèrement oversize ou un blazer à épaulettes pour équilibrer la silhouette et créer un look harmonieux. Le secret pour porter le jean skinny en 2025, c'est d'utiliser cette silhouette ajustée pour mettre en valeur les formes tout en restant élégante et à l'aise.





bibamagazine / 🏆 69. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Jean Skinny Mode 2025 Sneakers Accessoires Look Chic

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Jean Skinny Fait Son Grand Retour en 2025Après une longue absence, le jean skinny revient en force en 2025, modernisé et réinterprété par les créateurs. Découvrez comment porter cette pièce tendance et les détails qui la rendent incontournable.

Lire la suite »

Le CHAN 2025 reporté à août 2025Le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2025, initialement prévu du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, est reporté à août 2025. La CAF a pris cette décision afin de permettre une inspection approfondie des infrastructures. Le tirage au sort des groupes sera probablement effectué ultérieurement.

Lire la suite »

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

les bonus du 'Grand Studio' de Michel Fugain & PatxiEcoutez Le Grand Studio RTL avec Éric Jean-Jean du 18 janvier 2025.

Lire la suite »

Goldmen en live dans 'Le Grand Studio RTL'Ecoutez Le Grand Studio RTL avec Éric Jean-Jean du 25 janvier 2025.

Lire la suite »

Michel Fugain & Patxi : leurs titres dans ' Le Grand Studio RTL'Ecoutez Le Grand Studio RTL avec Éric Jean-Jean du 18 janvier 2025.

Lire la suite »