Le Jean Bootcut de Kendrick Lamar : Une Tendance à Décrypter

L'interprétation du look de Kendrick Lamar lors de sa performance à la mi-temps du Super Bowl 2025. Analyse du choix inhabituel du jean bootcut et de sa confluence avec les tendances actuelles de fusion de styles.

Le Super Bowl 2025 a marqué plusieurs moments inoubliables, mais c'est surtout la performance de Kendrick Lamar à la mi-temps qui a captivé les internautes. Les clins d'œil à son clash avec Drake et la danse de Serena Williams, son ex, ont détourné l'attention de l'issue du match. Si la victoire des Philadelphia Eagles face aux Kansas City Chiefs a été impressionnante, c'est la tenue de Kendrick Lamar qui a suscité le plus de réactions.

Un jean bootcut traînant au sol, associé à une veste streetwear et un gros collier, a laissé les observateurs perplexes. Est-ce un choix stylé, une erreur de goût ou simplement un reflet de la tendance actuelle vers les mélanges de styles ?Le look de Kendrick Lamar rappelle la popularité croissante de la « néobourgeoise », un style parisien qui marie l'élégance bourgeoise avec des éléments plus contemporains. Même dans le sport, on observe cette fusion de codes, comme le montre l'exemple de Jules Koundé, footballeur français qui a combiné le style western et la sophistication corporate avec un jean bootcut, des santiags et une chemise cravate.Le choix du jean bootcut par Kendrick Lamar s'inscrit dans une tendance plus large. Le styliste Aloïs Guinut souligne le retour du jean flare, observable notamment dans les vêtements de sport avec des terminaisons en trompette. Le bootcut, le flare et les pattes d'éléphants font partie intégrante de la tendance western qui a connu un regain de popularité l'année dernière, grâce notamment à Beyoncé et son album « Cowboy Carter ». La longueur inhabituelle du pantalon de Kendrick Lamar, qui traîne au sol, est également un détail significatif, car elle est souvent utilisée par les rappeurs et les artistes streetwear pour donner une touche de style sans tomber dans le cliché du baggy qui laisse entrevoir l'élastique du caleçon





