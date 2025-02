Le Jean Bootcut de Kendrick Lamar au Super Bowl 2025: Une Tendance Qui Surprend

Pendant le Super Bowl 2025, la performance de Kendrick Lamar a capté l'attention des internautes. Un élément particulier a suscité l'intérêt : son jean bootcut qui traînait au sol. Cette combinaison audacieuse de style country et streetwear s'inscrit dans une tendance de mélanges de codes stylistiques. Il s'agit d'une façon originale de s'affirmer dans le monde de la mode.

Le Super Bowl 2025 a offert plusieurs moments inoubliables, mais le spectacle de la mi-temps de Kendrick Lamar a rapidement dominé les discussions sur les réseaux sociaux. Les références à son clash avec Drake et la danse de Serena Williams, son ex-petite amie, ont attiré l'attention des internautes. Notre attention a été particulièrement captée par le jean bootcut de Kendrick Lamar , qui traînait au sol.

Est-il trop grand, est-il stylé, ou s'agit-il d'une erreur de goût ? Comme beaucoup, nous nous sommes posé ces questions. L'association d'un jean bootcut de cow-boy avec une veste streetwear nous a semblé un peu étrange. Cependant, cette combinaison insolite s'inscrit dans la tendance actuelle de mélanger des codes provenant de différents styles. Reconnaissons que la mode est en constante évolution et qu'elle s'amuse à brouiller les frontières entre les styles.On a récemment assisté à cette fusion audacieuse avec la tendance « néobourgeoise » à Paris, qui marie l'élégance « ladylike » du style bourgeois à des looks contemporains. Même le footballeur français Jules Koundé a joué la carte de l'étonnement en combinant style western et corporate. Imaginez : un jean bootcut et des santiags, associés à une chemise cravate. Le retour de la tendance flare Kendrick Lamar aurait pu opter pour un jean boyfriend ou un baggy, plus hip-hop et moins rétro, mais le choix du jean bootcut country a créé un effet de surprise. Pourquoi ce choix ? Selon Aloïs Guinut, styliste, il existe une forte tendance du jean flare qui s'impose depuis quelques années. On le retrouve notamment dans les vêtements de sport avec des terminaisons en trompettes qui tombent sur les chaussures. Le jean bootcut, flare, et les pattes d'éléphants font également partie de la tendance western qui a connu un essor fulgurant l'année dernière, notamment grâce à Beyoncé et son album « Cowboy Carter ». Le choix du rappeur de 37 ans n'est donc pas anodin.Quant à la longueur de son jean, la styliste explique que le pantalon trop long est un détail qui caractérise les rappeurs, la culture hip-hop et le streetwear. C'est une façon élégante de s'affirmer sans tomber dans le cliché du rappeur qui porte forcément un baggy qui traîne au sol, laissant entrevoir l'élastique du caleçon.





