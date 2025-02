Le Jeûne Séquentiel : L'Elixir de Jeunesse Pour Raffermiser le Corps

Ce régime qui gagne en popularité, le jeûne séquentiel, promet de régénérer le corps et de lutter contre le vieillissement. Selon le médecin Frédéric Saldmann, ce mode de jeûne, qui consiste à jeûner pendant seize heures par jour et à ne consommer que deux repas, stimule l'autophagie, un processus qui élimine les cellules endommagées et en crée de nouvelles.

Ce régime qui fait de plus en plus parler de lui aurait des effets incroyables sur le corps. Selon un médecin et nutritionniste, il permettrait au corps de se régénérer en quelques semaines seulement. Voici tout ce qu'il y a à savoir. Chacun a ses particularités, ils proposent de faire perdre du poids plus ou moins rapidement en privilégiant certains aliments plutôt que d'autres.

Si les nouvelles habitudes alimentaires qu'ils créent peuvent avoir des effets très bénéfiques sur la balance, il se pourrait qu'il y en ait un qui présente un autre avantage de taille. Il s'agit du jeûne séquentiel, de plus en plus populaire. Très médiatisé par le médecin cardiologue et nutritionniste Frédéric Saldmann, ce nouveau régime aurait un énorme impact sur le métabolisme et permettrait d'agir sur le vieillissement du corps. Un événement marquant s'est produit fin 2019 : une étude scientifique est sortie sur le jeûne séquentiel. En fait, on a découvert l'élixir de jeunesse. Comment rajeunir de l'intérieur ? On peut dire que Frédéric Saldmann ne mâche pas ses mots en ce qui concerne ce nouveau régime. Mais quel est le principe ? C'est simple : il faut jeûner pendant seize heures d'affilée quotidiennement. Au lieu de trois repas, on n'en consomme plus que deux. Cela permettrait d'enclencher un phénomène appelé l'autophagie. Il se déclenche lorsque l'on interrompt l'apport de nourriture et donc de calories sur de longues périodes. Le corps va éliminer les cellules défectueuses ou même malades et commencer à en générer de nouvelles. De cette manière, on permettrait de faire baisser sensiblement l'inflammation du corps, qui est l'une des principales causes du vieillissement. « On monte à fond l'immunité, débarrassée des cellules cancéreuses qu'on produit tous les jours, des virus, des bactéries et des toxiques aussi. En plus, on monte l'hormone de croissance anti-vieillissement jusqu'à 3 000 %. On lutte contre notre obsolescence programmée », ajoute le médecin. Le jeûne séquentiel permettrait donc de booster l'organisme tout en luttant contre le vieillissement





