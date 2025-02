Le Japon demande une exemption des droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium

Le Japon a sollicité une exemption des nouveaux droits de douane américains de 25 % sur l'acier et l'aluminium, tandis que d'autres pays, comme l'Australie, évaluent leurs options face à ces mesures protectionnistes. Le président Donald Trump a imposé ces taxes sans exception, touchant même les alliés traditionnels comme le Canada, l'Europe et le Mexique, qui ont condamné ces décisions et menacent de riposte.

Le Japon a officiellement demandé aux États-Unis d'être exempté des droits de douane de 25 % sur l'acier et l'aluminium, qui entreront en vigueur le 12 mars.

Le président américain, Donald Trump, a signé deux décrets lundi à Washington instituant ces taxes, sans exception ni exemption, touchant l'acier et l'aluminium provenant de tous les pays, y compris les partenaires économiques qui bénéficiaient auparavant d'exemptions comme l'Argentine, l'Australie, le Canada, le Mexique, l'Union européenne et le Royaume-Uni.Yoshimasa Hayashi, ministre japonais des Affaires étrangères, a déclaré que le Japon était au courant de la promulgation du décret présidentiel concernant ces nouvelles taxes et avait demandé au gouvernement américain d'exclure son pays de ces mesures. Cette requête a été transmise mercredi par l'intermédiaire de l'ambassade japonaise aux États-Unis. Hayashi a ajouté que le Japon étudierait attentivement le contenu des mesures et leur impact sur le pays, et prendrait les mesures nécessaires.Le Japon avait obtenu en 2022 une franchise pour 1,25 million de tonnes d'acier par an à destination des États-Unis. Concernant l'aluminium, le Japon est actuellement soumis à des droits de douane de 10 %. L'Australie, quant à elle, pourrait être exemptée de ces droits de douane après une conversation téléphonique positive entre Donald Trump et le Premier ministre australien, Anthony Albanese. Le président américain a qualifié le Premier ministre d'être un « homme très bien » et a accepté qu'une exemption soit envisagée pour son pays. Cependant, rien n'est encore officiel, car les États-Unis reprochent à l'Australie de ne pas respecter un accord verbal sur la limitation des exportations australiennes d'aluminium. L'Australie n'envisage pas de prendre de mesures de rétorsion en cas de non-exemption, a affirmé le Trésorier Jim Chalmers. Le Brésil, le deuxième fournisseur d'acier après le Canada, avec 4,08 millions de tonnes exportées en 2024, a également déclaré qu'il ne s'engagerait pas dans une guerre commerciale et qu'il était toujours favorable au renforcement du libre commerce. Le Canada et l'Union européenne ont condamné l'imposition de ces droits de douane. Justin Trudeau a promis une réponse « ferme et claire » si cela s'avère nécessaire. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré que les droits de douane injustifiés imposés à l'UE ne resteront pas sans réponse et donneront lieu à des contre-mesures fermes et proportionnées. Une réunion des ministres européens du Commerce est prévue mercredi pour discuter de la situation.Le Mexique a appelé le président américain à ne pas « détruire » les équilibres commerciaux et de croissance de l'Amérique du Nord. La Corée du Sud et le Royaume-Uni ont mis en avant leur volonté de coopérer avec Washington. Cependant, Donald Trump agite par ailleurs aussi la menace de droits de douane sur d'autres secteurs clés pour l'économie sud-coréenne (semi-conducteurs, automobile, pharmacie).





