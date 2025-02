Le Japon débloque ses réserves de riz pour endiguer la flambée des prix

Face à une hausse continue des prix du riz, le gouvernement japonais a pris la décision d'utiliser ses réserves stratégiques pour stabiliser le marché. Cette action vise à répondre à une pénurie de riz et à endiguer l'inflation.

Vendredi 14 février, le ministre de l' Agriculture japonais, Taku Eto, a annoncé lors d'une conférence de presse que le gouvernement allait débloquer 210 000 tonnes de ses réserves afin d'enrayer la récente flambée des prix de la céréale. « Ce chiffre représente notre détermination à normaliser la situation actuelle, où les distributions du riz sont perturbées », a déclaré le ministre.

Le prix d'un sac de 5 kilos de riz était de 4 185 yens (26 euros) dans les 23 arrondissements spéciaux de Tokyo en janvier. « En hausse continue depuis neuf mois, ce prix marque une augmentation de 71,5 %, soit 1 745 yens (10 euros), par rapport à la même période en 2024 », a-t-il ajouté. Pour remédier à une éventuelle pénurie de riz, le gouvernement japonais stocke environ un million de tonnes de riz entreposées dans trois cents hangars du pays. Par le passé, ces réserves stratégiques ont seulement été utilisées à deux reprises : lors du séisme de la côte Pacifique du Tohoku (nord-est du Japon) en 2011 et celui de Kumamoto en 2016. La récente flambée des prix du riz a été lancée par le gouvernement en août. Celle-ci est survenue juste avant la récolte de riz, une période où la denrée se fait habituellement plus rare dans les rayons des commerces. Les Japonais ont effectué des « achats panique », jusqu'à provoquer une pénurie. Les autorités pensaient pouvoir répondre à cette augmentation de la demande grâce aux récoltes de l'automne 2024, mais ces dernières n'ont pas été à la hauteur des espérances. «En anticipant une hausse des prix, certains agriculteurs et petites entreprises de distribution se sont constitués un stock, diminuant ainsi les quantités disponibles sur le marché », a expliqué un analyste.Les autorités étaient initialement réticentes à l'idée d'intervenir directement sur le marché en débloquant ces réserves. Mais constatant que la hausse des prix du riz était devenue l'un des principaux moteurs de l'inflation, le ministère de l'Économie aurait enjoint celui de l'Agriculture de les mobiliser, explique le quotidien. La décision du gouvernement va-t-elle enfin faire baisser les prix du riz ? La plupart des experts prévoient une accalmie avec une chute du prix de 10 % à 20 %. En effet, pour reconstituer ses réserves, le gouvernement devra racheter la même quantité de riz d'ici un an. De plus, la politique agricole du pays consiste à limiter la production pour éviter une chute des prix du riz. Et celle-ci est «Afin de stabiliser l'équilibre entre l'offre et la demande à moyen et à long terme, il faudrait une hausse de la production de riz dès cette année».





