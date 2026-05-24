Le incroyable parcours et la singularité d'un prénom qui vit des vicissitudes

Explore avec nous la vie mouvementée et la singularité de Willy, un prenom peu attribué aujourd'hui, mais toujours présent dans la société, porté en moyenne par des hommes de 41 ans en France.

Le Guide des Prénoms 2026 rendra justice au prénom de Willy, qui restejoliment représenté, même si le palmarès ne le met plus en tête des preferis.

Willy, que l'on écrit aussi Willi ou Willie, est un prénom à l'histoire longue qui traversent les décennies sans jamais disparaître vraiment. Son étymologie remonte aux profondeurs du vieux germanique : will, la volonté, et helm, la protection. Son diminutif, Willy, apparu naturellement dans les pays anglophones et germaniques, a progressivement gagné son autonomie pour devenir un prénom à part entière. Le Guide des Prénoms 2026 décrit Willy commeun personnage bien trempé, humain, rêveur, ouvert d'esprit et sympathique.

Sa couleur attitrée, le vert, renforce cette image d'un caractère tourné vers les autres et vers l'essentiel. Le chiffre 2 qui lui est associé dans la numérologie des prénoms confirme cette vocation relationnelle





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Prenom Histoire Vocation Numérologie Vert

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