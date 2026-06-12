Le HUAWEI Pura 80 Pro, un smartphone robuste et performant

Le HUAWEI Pura 80 Pro est un smartphone qui se distingue par son équipement photo, sa recharge rapide et sa conception robuste. Il embarque un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 40 MP et un téléobjectif macro de 48 MP. Il dispose également d'un écran de 6,8 pouces jusqu'à 120 Hz, de 12 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage.

Le HUAWEI Pura 80 Pro embarque un capteur principal de 50 MP au format 1 pouce, accompagné d'un ultra grand-angle de 40 MP et d'un téléobjectif macro de 48 MP capable de photographier un sujet à seulement 5 cm.

Le capteur Ultra Chroma travaille la restitution des couleurs afin de conserver l'ambiance réelle d'une scène. Le HUAWEI Pura 80 Pro dispose aussi d'un écran de 6,8 pouces jusqu'à 120 Hz, de 12 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage pour conserver photos, vidéos et applications. Il se distingue par sa batterie de 5170 mAh.

Lorsque le niveau d'énergie baisse, la recharge HUAWEI SuperCharge 100 W permet de récupérer rapidement de précieux pourcentages, tandis que la recharge sans fil monte jusqu'à 80 W. HUAWEI habille également le HUAWEI Pura 80 Pro d'une finition rouge émaillée qui change des coloris classiques souvent vus sur le marché. La protection est un autre point fort du HUAWEI Pura 80 Pro grâce au verre Kunlun de deuxième génération et à la certification IP68/IP69 contre l'eau et la poussière.

Entre son équipement photo, sa recharge particulièrement rapide et sa conception robuste, le HUAWEI Pura 80 Pro montre que HUAWEI ne se contente pas de suivre les tendances et continue de développer des smartphones avec une identité bien à lui. Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer





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