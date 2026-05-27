Le HP Omnibook 3 : un ordinateur portable sobre et efficace pour un prix en dessous des 600 euros

Le HP Omnibook 3 est un ordinateur portable qui offre une bonne qualité générale d'usage pour un prix en dessous des 600 euros. Il est équipé d'un plastique qui s'assume et d'une charnière bien rigide. Les touches du clavier sont bien espacées et larges, mais le plastique de basse qualité est visible sous le doigt. Le pavé tactile est confortable mais sans caractéristiques particulières.

Le HP Omnibook 3 est un ordinateur portable très sobre qui offre une bonne qualité générale d'usage pour un prix en dessous des 600 euros.

Il est équipé d'un plastique qui s'assume et d'une charnière bien rigide. Les touches du clavier sont bien espacées et larges, mais le plastique de basse qualité est visible sous le doigt. Le pavé tactile est confortable mais sans caractéristiques particulières. Les ports sont nombreux et bien répartis, mais le Wi-Fi 6E est absent.

La webcam 1080p est très mauvaise, tandis que les haut-parleurs offrent un volume large mais de basse qualité. La dalle IPS LCD de 14 pouces supporte une définition de 1920 x 1200 pixels et est traitée anti-reflet. La luminosité maximale est de 315 cd/m², mais la couverture des couleurs est très limitée. Le constructeur a choisi de préintégrer des applications de sa propre marque qui ne sont pas utiles pour l'utilisateur final, ainsi que des applications publicitaires.

Le HP Omnibook 3 est propulsé par l'AMD Ryzen 3 30 et intègre une partie graphique Radeon 610M. Les performances sont basses, même pour une configuration entrée de gamme. Le HP Omnibook 3 est un ordinateur portable qui offre une bonne qualité générale d'usage, mais ses performances sont limitées





Frandroid / 🏆 4. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HP Omnibook 3 Ordinateur Portable Sous 600 Euros Performances Limitées

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Canicule: comment reconnaître les boutons de chaleurs chez les bébés et les adultes?Les fortes chaleurs actuelles peuvent engendrer chez les adultes et particulièrement chez les jeunes enfants des boutons de chaleur. Ces petits boutons sont bénins mais peuvent être désagréables.

Read more »

UBB champion d'Europe : les joueurs prolongent les celebrations dans les rues de BordeauxPlus de 48 heures après la victoire historique 41‑19 contre le Leinster, les joueurs d'Union Bordeaux‑Bègles, dont Coleman et Tameifuna, sont toujours en tenue de match, flânant dans les rues et en soirée, tandis que le club se prépare pour son prochain affrontement contre le RC Toulon.

Read more »

Pour adapter les écoles aux canicules, les arbres sont vitaux (encore faut-il choisir les bons)Choisir l’arbre adapté à une cour de récréation, en prenant compte des sécheresses et des exigences de sécurité, n’est pas une mince affaire.

Read more »

Pic de chaleur : les écoles s’organisent pour protéger les élèves et préserver les examensConsignes de bon sens, appel à la vigilance, déploiement d’équipements et souplesse pour les examens nationaux : l’école à l’épreuve de la chaleur

Read more »