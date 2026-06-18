Le HP Omnibook 3 17-dp0029nf, un ordinateur portable intéressant mais avec des défauts

Le HP Omnibook 3 17-dp0029nf est un ordinateur portable qui renferme un grand écran Full HD de 17 pouces avec un SSD de 512 Go. Il est doté d'une configuration intéressante avec son AMD Ryzen 7 Pro et ses 24 Go de RAM, mais il a des défauts notables, notamment une batterie qui ne suffit pas pour une utilisation à pleine puissance. Le prix fort de 999,99 euros rend difficilement recommandable ce HP Omnibook 3, mais Boulanger propose une remise immédiate de 30 € sur la Nintendo Switch 2.

Le HP Omnibook 3 17-dp0029nf est un ordinateur portable qui ne paie pas de mine à première vue, mais il renferme un grand écran Full HD de 17 pouces avec un SSD de 512 Go.

Vous pourrez le découvrir pour moins de 800 euros chez Boulanger. Cette configuration intéressante avec son AMD Ryzen 7 Pro et ses 24 Go de RAM pousse rapidement la batterie à bout de souffle. Pour digérer ce manque d'autonomie, il faudra trouver un équilibre entre la puissance et la durée de vie de la batterie.

De plus, le prix fort de 999,99 euros rend difficilement recommandable ce HP Omnibook 3. Cependant, Boulanger propose une remise immédiate de 30 € sur la Nintendo Switch 2, ce qui pourrait intéresser les amateurs de jeux vidéo. En effet, le prix de la console s'apprête à augmenter à la rentrée, et cette remise permet de l'acheter dès maintenant pour 399 €.

Le design de cet ordinateur portable est classique avec un châssis gris en plastique agréable, mais il n'a pas été pensé pour taper dans l'œil. La connectique est efficace avec deux ports USB-A, deux ports USB-C et un port HDMI. La dalle IPS de 17 pouces en Full HD est intéressante, mais le pic de luminosité est limité à 271 cd/m², ce qui ne permet pas d'utiliser l'ordinateur dans les pièces baignées par le soleil.

Sous le capot, HP a doté ce laptop d'un AMD Ryzen 7 Pro 160 et 24 Go de RAM, ce qui permet de tout faire que ce soit du traitement de texte, de l'édition de photo ou du montage vidéo. Le SSD de 512 Go permet de stocker tous les fichiers.

Cependant, la batterie de 41 Wh ne suffit pas si vous souhaitez utiliser cet ordinateur à pleine puissance. Dans un usage bureautique avec une luminosité à 50 %, elle devrait tenir entre sept et huit heures. Si vous cherchez un ordinateur plus endurant à un prix similaire, vous pourrez trouver un ordinateur plus intéressant grâce à des remises chez Amazon ou d'autres sites de vente en ligne





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