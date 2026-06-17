Le houmous, une collation simple et efficace pour lutter contre la constipation

Découvrez comment le houmous, une préparation à base de pois chiches, peut aider à soulager la constipation grâce à sa richesse en fibres et en nutriments bénéfiques pour le transit intestinal. Des experts expliquent ses avantages et donnent une recette facile.

Le ventre gonflé, une sensation de lourdeur qui s'installe et des passages aux toilettes qui se font attendre… La constipation touche de nombreuses personnes au quotidien.

Si boire davantage d'eau et augmenter sa consommation de fibres restent les conseils les plus connus, une collation très simple pourrait aussi contribuer à remettre le transit sur les rails. Et bonne nouvelle : cet allié se trouve probablement déjà dans vos placards. Pourquoi les pois chiches favorisent le transit intestinal Riches en fibres, en protéines végétales et en micronutriments, les pois chiches figurent parmi les aliments les plus intéressants pour les personnes sujettes à la constipation.

"Les pois chiches sont riches en protéines végétales et en micronutriments et s'intègrent parfaitement dans une alimentation visant à favoriser un bon transit intestinal", explique Julie Boët, diététicienne-nutritionniste. Concrètement, une portion de 100 grammes de pois chiches cuits apporte environ 7 à 8 grammes de fibres. Une grande partie de ces fibres est constituée de fibres insolubles, connues pour leur action sur le transit.

"Ces fibres jouent un rôle clé : elles augmentent le volume des selles, accélèrent leur progression dans le côlon et facilitent leur évacuation. Résultat : un transit régulier et des selles mieux formées", explique notre experte. Les pois chiches contiennent aussi des fibres solubles qui nourrissent les bactéries bénéfiques de l'intestin. Ce phénomène contribue à maintenir un microbiote équilibré, élément important pour une digestion confortable.

Autre particularité : ils renferment des FODMAP, des sucres fermentescibles capables de stimuler les mouvements naturels de l'intestin lorsqu'ils sont consommés avec modération.

"Toutefois, les personnes très sensibles doivent adapter les quantités pour éviter les inconforts digestifs", rappelle la spécialiste. Le houmous, une collation facile à adopter dans l'après-midi Manger une poignée de pois chiches nature au goûter n'a rien de très séduisant pour beaucoup de personnes. C'est pourquoi Julie Boët recommande plutôt de les consommer sous forme de houmous. Cette préparation à base de pois chiches mixés permet de profiter de leurs bienfaits tout en apportant davantage de saveur.

Tahini, huile d'olive, ail et jus de citron enrichissent également la recette en nutriments intéressants.

"Sous forme de houmous, les pois chiches deviennent une collation pratique et savoureuse. L'ajout de tahini (purée de sésame), d'huile d'olive, de jus de citron et d'ail apporte des acides gras insaturés, des antioxydants et des composés bioactifs qui soutiennent également la santé digestive et cardiovasculaire.

" Le citron pourrait également favoriser la digestion grâce à son action sur la sécrétion biliaire. Associé à des crudités riches en eau et en fibres comme les carottes, le concombre ou le céleri, le houmous constitue un encas complet et rassasiant.

"Intégrer le houmous dans une collation permet de bénéficier de ses atouts sans alourdir l'apport calorique. Il peut être accompagné de crudités (carottes, concombre, céleri) qui apportent, elles aussi, des fibres et de l'eau, participant ainsi à l'hydratation du bol fécal", conclut l'experte. La recette express du houmous recommandée par la diététicienne Pour préparer cette collation en quelques minutes, Julie Boët conseille de mixer : "Mixez le tout jusqu'à obtenir une texture lisse.

Servez avec des bâtonnets de carottes, de concombre et quelques tomates cerises.





doctissimo / 🏆 78. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Constipation Transit Intestinal Pois Chiches Houmous Fibres Alimentaires

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : Découvrez la liste des joueurs de l’EspagneChampionne d’Europe en titre, la Roja fait partie des grandes favorites pour soulever le Trophée Jules Rimet à New-York le 19 juillet

Read more »

Des solutions solidaires pour la garde des animaux de compagnie et le sommeil des nourrissonsAu programme des Carnets du jour : une association qui propose une réponse solidaire au casse-tête de la garde des animaux de compagnie, puis une entreprise d'Eure-et-Loir qui accompagne le sommeil des nourrissons avec des cocons de naissance en laine. La première est une plateforme en ligne qui permet de trouver près de chez soi quelqu'un pour garder son animal de compagnie, que ce soit pour les vacances ou un séjour à l'hôpital, et tout ça gratuitement. Le secret, c'est la solidarité. En gardant bénévolement un animal, on gagne des 'bêbêtes', monnaie virtuelle, qui sont ensuite utilisées pour faire garder son animal. La seconde, fondée par Agathe, kinésithérapeute, propose des cocons de naissance en laine, basés à Châteaudun, pour offrir un sommeil rassurant à un tout jeune enfant. Des produits prêts à l'emploi ou à tricoter soi-même sont disponibles.

Read more »

Des lycéens fabriquent des sacs bananes avec des matériaux de seconde mainDes élèves en CAP métiers de la mode du lycée Louis Armand de Locminé ont confectionné des sacs bananes en utilisant des textiles recyclés fournis par Retritex, dans une démarche éco-citoyenne.

Read more »

Les stylos aux têtes d'animaux deviennent de plus en plus populaires en 2026Amazon propose un lot inédit de 14 stylos de la marque Legami, avec des remises de plus de 10%. Ce lot comprend des stylos avec des motifs tels que des licornes, des lapins, des pandas, des lamas, des papillons, des monstres, des ours en peluche, des tigres, des abeilles, des requins, des dinosaures, des hippopotames, des pingouins et des chats.

Read more »