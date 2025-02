Le HomePod tactile d'Apple repoussé à l'automne

Le lancement du HomePod tactile d'Apple, initialement prévu pour mars 2025, est repoussé à l'automne. L'analyste explique que ce retard est dû aux mises à jour logicielles nécessaires pour une expérience utilisateur optimale, notamment grâce à un Siri plus intelligent. Apple pourrait dévoiler son HomePod tactile lors de sa conférence annuelle WWDC en juin 2025 ou plus tard en octobre.

Apple se prépare à révolutionner le marché de la maison connectée, mais le produit phare de sa nouvelle stratégie connait des retards. Il est maintenant fortement probable que le HomePod doté d'un écran tactile ne soit pas lancé en mars 2025 comme prévu initialement. Il faudrait plutôt attendre l'automne pour découvrir cet appareil hybride, dominé actuellement par Google et Amazon.

Dans l'ombre, le géant de Cupertino prépare également le lancement d'Apple n'a pas abandonné ses lunettes de réalité augmentée, 100 % autonomes, dont le lancement est encore à plusieurs mois. Le mois dernier, il avait déjà laissé entendre que le développement de l'appareil pourrait prendre plus de temps. En se renseignant auprès de l'industrie, l'analyste a pu établir que l'écran connecté d'Apple n'était pas près d'entrer en production dans les temps pour une sortie au cours du premier trimestre 2025. L'analyste met en lumière l'importance des mises à jour logicielles dans l'utilisation du HomePod hybride. L'expérience utilisateur de l'appareil reposerait en effet en grande partie sur les futures fonctions d'intelligence artificielle. De facto, il est plus logique que le géant californien attende certaines nouveautés de la suite, dont un Siri plus intelligent, avant de lancer le produit sur le marché. Plusieurs des fonctions indispensables seraient annoncées lors de la WWDC 2025 en juin prochain, consacrée aux nouveaux iPhone. Il est fort possible qu'Apple attende sa traditionnelle conférence annuelle pour lever le voile sur son offre dédiée à la maison connectée. Par ailleurs, il n'est pas non plus inconcevable que le HomePod soit annoncé en octobre, lors d'une seconde keynote, voire uniquement par le biais d'un communiqué de presse.





APPLE HOMEPOD ÉCRAN TOUCHABLE RÉALITÉ AUGMENTÉE IA LOGICIEL WWDC

