Le poulpe et le pou de mer sont à l'origine de la baisse du nombre de homards sur nos côtes. Le programme du Corepem vise à marquer les femelles grainées de noires et celles portant des œufs rouges pour les relâcher en mer avec leur ponte.

Le homard est menacé sur nos côtes. Le pêcheur Ludovic Thobi, engagé dans deux programmes d'action, a embarqué avec son matelot Thibault pour une navigation de 8 heures.

Ils ont relevé 300 casiers et ont marqué les specimen avec des œufs noirs pour un programme du Corepem. La diminution du nombre de homards est notable, avec une baisse de 70% en 5 ans. Le responsable de cette baisse est le poulpe, qui a fait son apparition en masse en 2021. Le poulpe attaque les homards en les enveloppant en entier et en leur injectant un venin.

Les pêcheurs ont également mentionné les ravages du pou de mer, qui mange les appâts et les homards. Le programme du Corepem vise à marquer les femelles grainées de noires et celles portant des œufs rouges pour les relâcher en mer avec leur ponte. La saison du homard s'achèvera en octobre et les pêcheurs passeront à la pêche de la crevette jusqu'en mars





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