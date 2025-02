Le Héros au Sac à Dos: L'Act de Bravoure d'Henri à Annecy

Henri, en voyage à travers les cathédrales de France, est témoin d'une attaque à knife en plein Parc du Pâquier à Annecy. Il réagit instantanément, s'interposant entre l'agresseur et les autres personnes présentes et utilisant son sac à dos pour le repousser. Son intervention courageuse permet de sauver des vies, mais quatre enfants et deux adultes sont gravement blessés. Henri, marqué par la tragédie, révèle le choc profond qu'il a vécu et le sentiment de culpabilité qui le hantait. Le gouvernement français a récompensé son courage en lui décernant la Légion d'honneur le 14 juillet 2023.

Le 8 juin 2023, Henri , en pleine aventure à travers les cathédrales de France, séjournait à Annecy et décida de se promener près du Parc du Pâquier. Deux mois et demi auparavant, il avait quitté son domicile pour ce périple à travers les merveilles architecturales de son pays. Ce jour-là, il fut témoin d'une scène d'horreur. Il entendit d'abord un cri déchirant provenant de la mère d'un enfant qui venait de se faire attaquer dans sa poussette.

Henri, d'instinct, aperçut un homme brandissant un couteau noir de 20 centimètres de long, s'en prenant aux personnes présentes dans le parc. Il réagit instantanément, poursuivant l'assaillant et s'interposant entre lui et les autres, utilisant son sac à dos pour tenter de le repousser. Son intervention rapide et courageuse permit de sauver des vies. Cependant, le bilan de cette tragédie fut lourd : quatre enfants et deux adultes furent gravement blessés. Après cette agression, Henri se retrouva dans un état de choc profond. « Je n'ai pas mangé et je n'ai pas dormi pendant plusieurs jours », confia-t-il à Faustine Bollaert dans l'émission Héros. hanté par le sentiment de n'avoir pas pu faire plus, le poids de cet événement le marqua profondément. Parlant de son intervention, il précisa : « J'étais persuadé que je n'avais pas réussi à le maîtriser. Je me suis senti coupable. Désormais surnommé le « héros au sac à dos », Henri reçut, le 14 juillet 2023, la Légion d'honneur en récompense de son acte de bravoure. Malgré cet événement, il resta humble, conscient que son acte courageux n'effaçait en rien les blessures laissées par l'attaque. Il évoquait même un syndrome de l'imposteur… Héros, une émission diffusée du lundi au jeudi de 20h à 21h sur RTL, propose à Faustine Bollaert de rencontrer des femmes et des hommes ordinaires qui ont des parcours de vie extraordinaires. Des témoignages authentiques, surprenants, parfois émouvants.





