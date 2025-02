Le Handball Français en deuil après la disparition tragique de Jemima Kabeya

Le club de handball de Plan-de-Cuques est en deuil suite au décès soudain de Jemima Kabeya, gardienne de 21 ans. Découvrez les circonstances de sa mort et les réactions de son club.

Le monde du handball français est en deuil. Le club de Plan-de-Cuques, dans les Bouches-du-Rhône, a été frappé par la disparition tragique de l'une de ses joueuses les plus talentueuses, Jemima Kabeya , âgée seulement de 21 ans. La jeune gardienne est décédée lundi 10 février, après avoir été hospitalisée depuis dimanche. La cause de son décès n'a pas encore été révélée.

Jemima Kabeya, ancienne internationale française des moins de 20 ans, avait rejoint Plan-de-Cuques en 2022 en provenance de Paris 92. Elle était rapidement devenue une joueuse indispensable de l'équipe, impressionnant par ses performances et son calme sur le terrain. Mercredi dernier, le 5 février, elle a encore brillé face à Nice, réalisant 17 arrêts. Son entraîneur des gardiennes, Linda Pradel, la décrivait comme une joueuse qui « inspire de la sérénité à sa défense ». Ses coéquipières, bouleversées par cette perte soudaine, sont soutenues par un dispositif de soutien psychologique. Jemima Kabeya était appréciée de tous pour sa discrétion, son respect et sa gentillesse. Sa disparition laisse un vide immense dans le club et le monde du handball français.





