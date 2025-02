Le Hamas Prépare la Libération de Trois Otagescontre des Détenus Palestinien

Le Hamas a annoncé qu'il libérerait trois otages israéliens samedi contre des détenus palestiniens, dans le cadre de l'accord de trêve conclu le 19 janvier. Cette libération intervient après des tensions et des menaces entre les deux camps.

Le Hamas a annoncé ce vendredi qu'il allait communiquer aux autorités israéliennes les noms des trois otages qu'il prévoit de libérer samedi contre des détenus palestiniens. Cette annonce intervient après une période de tensions et d'échanges de menaces entre les deux camps, qui avaient fait craindre une reprise des combats.

Après plusieurs jours d'incertitude, le mouvement islamiste palestinien a décidé de respecter le calendrier préétabli dans l'accord de trêve, laissant présager un nouveauéchange de prisonniers contre des otages, le sixième depuis que le cessez-le-feu a été mis en place le 19 janvier.Ce cessez-le-feu est entré en vigueur après 15 mois de guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël. L'accord a été mis à rude épreuve par des échanges de menaces entre le Hamas et Israël. David Mencer, porte-parole du gouvernement israélien, a déclaré jeudi : « L'accord stipule clairement que trois otages vivants doivent être relâchés samedi par les terroristes du Hamas. Nous avons déjà déployé des forces à l'intérieur et autour de Gaza. Donc, si ces trois otages ne sont pas relâchés d'ici samedi midi, le cessez-le-feu prendra fin ».Le Hamas avait menacé de bloquer ces libérations en accusant Israël de plusieurs violations de l'accord, notamment d'entraver l'arrivée de l'aide humanitaire dans le territoire dévasté. Selon des sources palestiniennes, des médiateurs auraient obtenu une « promesse israélienne de mettre en œuvre les dispositions du protocole humanitaire », ce qui devrait permettre l'entrée de préfabriqués, de tentes, de carburant, d'équipements lourds, de médicaments et de matériaux de rénovation des hôpitaux à Gaza. Les otages avaient été enlevés en Israël par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre 2023. Sur les 251 personnes enlevées et emmenées à Gaza, 73 s'y trouvent toujours, dont au moins 35 sont mortes, selon l'armée israélienne. Depuis le 19 janvier, 16 otages israéliens et 765 prisonniers palestiniens ont été libérés, sur un total de 33 otages et 1.900 détenus devant l'être durant les 42 jours de la première phase de l'accord. Mais la suite de l'application de l'accord reste incertaine, car les négociations sur la deuxième phase, censée prendre effet début mars, n'ont toujours pas commencé. Cette deuxième phase devrait permettre la libération de tous les otages et la fin définitive de la guerre, avant la dernière étape consacrée à la reconstruction de Gaza, un chantier estimé par l'ONU à plus de 53 milliards de dollars. L'attaque du Hamas a entraîné la mort de 1.211 personnes côté israélien, en majorité des civils. L'offensive israélienne en représailles à Gaza a fait au moins 48.222 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.





