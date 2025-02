Le Hamas face à un Ultimatum de Trump : Libérer les Otages ou Subir un « Enfer » à Gaza

Donald Trump a lancé un ultimatum au Hamas, exigeant la libération de tous les otages israéliens d'ici samedi soir. Quelles sont les motivations de Trump et les conséquences potentielles de cette escalade ?

Donald Trump , président américain, a lancé un ultimatum au Hamas , exigeant la libération de tous les otages israéliens d'ici samedi soir. Si le Hamas ne répond pas à cette exigence, Trump menace de déclencher un « enfer » dans la bande de Gaza. Cette menace intervient après la libération, la semaine dernière, de trois otages israéliens par le Hamas , une libération qui a failli entraîner l'effondrement du fragile accord de trêve signé en janvier.

Le Hamas, qui accuse Israël de violation de cet accord, a initialement menacé de reporter la libération des otages restants prévue samedi. Adel Bakawan, directeur de l'European Institute for Studies on the Middle East and North Africa (EISMENA), analyse les motivations de Trump et les conséquences potentielles de cette escalade. Selon lui, si les États-Unis soutenaient jusqu'à présent le cessez-le-feu, la menace de Trump pourrait entraîner une fin de l'accord et une reprise des combats, plus violents que jamais. Cependant, le mode d'intervention américain reste flou. Le gouvernement israélien, quant à lui, se tient prêt à toutes les éventualités et a envoyé des renforts autour de la bande de Gaza. Le Hamas, qui accuse Israël de ne pas respecter son engagement de l'accord, notamment concernant l'aide humanitaire et le retour des réfugiés, pourrait durcir sa position face aux menaces américaines. Donald Trump, qui souhaite détruire totalement la bande de Gaza et la vider de sa population, rencontre le roi jordanien pour le presser d'accueillir un maximum de Palestiniens. Adel Bakawan déplore cette situation qui menace de plonger le Moyen-Orient dans une impasse totale et un avenir sombre





