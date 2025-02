Le Hamas accepte la trêve si Israël libère les otages

Le Hamas a déclaré son accord pour respecter la trêve dans la bande de Gaza si Israël respecte également l'accord. Cependant, un blocage autour de l'échange d'otages prévu samedi menace la stabilité du cessez-le-feu.

Le Hamas a déclaré jeudi vouloir respecter l'accord de trêve dans la bande de Gaza à condition que Israël fasse de même, alors qu'un blocage autour du prochain échange d'otages contre des prisonniers palestiniens prévu samedi menace le cessez-le-feu. Des sources palestiniennes ont fait état de « progrès » dans les discussions menées par l'Egypte et le Qatar pour tenter de sauver la trêve .

Celle-ci a été mise à rude épreuve ces derniers jours et mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que les combats pourraient reprendre si les otages retenus à Gaza n'étaient pas libérés samedi. Sa menace fait écho à celle du président américain Donald Trump, qui avait déclaré que « l'enfer » se déchaînerait si le Hamas ne libérait pas « tous » les otages israéliens d'ici samedi. Le mouvement islamiste palestinien avait de son côté menacé de ne pas libérer un groupe d'otages comme prévu samedi, en accusant Israël de plusieurs violations de l'accord de trêve, notamment d'entraver l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire en ruines. La trêve, en place depuis le 19 janvier pour une durée initiale de 42 jours, a permis jusqu'à présent un arrêt des combats après 15 mois de guerre et cinq échanges d'otages contre des Palestiniens détenus par Israël. Mais la suite reste incertaine, alors que les négociations sur la deuxième phase, qui devrait prendre effet début mars, n'ont toujours pas commencé. Des Palestiniens tentent de se réchauffer autour d'un feu à Beit Hanou, dans le nord de la bande de Gaza, le 12 février 2025 'Il y a des progrès', a cependant déclaré à l'AFP une source proche des discussions, indiquant que les médiateurs avaient obtenu une « promesse israélienne de mettre en oeuvre les dispositions du protocole humanitaire » de l'accord dès jeudi matin. 'Nous sommes disposés à mettre en oeuvre ' l'accord et à forcer Israël ' à s'y conformer totalement ', a affirmé Abdel Latif al-Qanou, porte-parole du Hamas. Après la confirmation par les médiateurs de l'accord d'Israël, les 'pré-fabriqués, les tentes, le carburant, l'équipement lourd, les médicaments, les matériaux de rénovation des hôpitaux et tout ce qui est lié au protocole humanitaire' pourront commencer à être acheminés dans la bande de Gaza, a précisé à l'AFP une source palestinienne. Du matériel de construction était prêt jeudi à entrer à Gaza depuis l'Egypte, selon un média proche du renseignement égyptien. Des Palestiniens dans les ruines de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, le 12 février 2025 Au pied des façades d'immeubles squelettiques, entre les débris de munitions et les flaques d'eau boueuse, des habitants du territoire voulaient croire au maintien de la trêve. 'A mon avis, la guerre ne va pas reprendre, car personne n'y a intérêt. Ni le Hamas ni Israël ne veulent retourner en guerre', a affirmé à l'AFP Abdul-Nasser Abu al-Omrain, en estimant que les menaces du Hamas n'étaient 'qu'une manoeuvre pour faire pression sur Israël afin de permettre l'entrée d'aide, de carburant et de tentes, et d'accélérer le processus de reconstruction'. 'Les choses vont de nouveau avancer dans la bonne direction, et les otages israéliens seront libérés', a-t-il ajouté. Des manifestants israéliens brandissent pancartes et banderoles devant le bureau du Premier ministre à Jérusalem, appelant à continuer de mettre en application l'accord de trêve à Gaza afin de ramener tous les otages encore captifs, le 11 février 2025 Des centaines de milliers de déplacés ont pu regagner le nord du territoire, une région très densément peuplée avant la guerre où les combats ont été les plus destructeurs, où ils ont retrouvé leurs maisons en ruines. Mais pour Abdul-Nasser Abu al-Omrain,'Gaza est devenu un enfer insupportable, et nous ne pouvons y vivre étant donné l'étendue de la destruction'. Mercredi, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait menacé de déclencher une 'nouvelle guerre' qui permettrait 'de donner corps' au projet de Donald Trump pour Gaza, alors que l'armée a déployé des renforts autour du territoire. Salué en Israël et décrié à travers le monde, notamment dans les pays arabes, ce plan prévoit de placer Gaza sous contrôle américain et de déplacer ses 2,4 millions d'habitants vers l'Egypte ou la Jordanie, afin de reconstruire le territoire. Soldats israéliens sur la plage de Zikim, près de la frontière avec le nord de la bande de Gaza, le 12 février 2025 Le Hamas a appelé à des 'marches de solidarité' à travers le monde en fin de semaine pour protester contre le projet américain. Depuis le début de la trêve, 16 otages israéliens et 765 prisonniers palestiniens ont été libérés, sur un total de 33 otages et 1.900 détenus devant l'être d'ici début mars. Le 8 février, les circonstances de la libération de trois otages au visage émacié, très éprouvés physiquement, contraints de saluer la foule lors d'une mise en scène orchestrée par le Hamas, avaient provoqué la colère d'Israël





courrierinter / 🏆 50. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

TRÊVE GAZA HAMAS ISRAËL OTAGES HUMANITAIRE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Trêve Israël-Gaza : quel sort pour les 60 otages du Hamas présumés vivants ?Alors qu’un accord de trêve a été trouvé mercredi, il n’est pas certain que tous les 60 otages du Hamas présumés vivants le soient toujours, faute de preuves

Lire la suite »

Accord de Trêve à Gaza: Hamas et Israël dans une impasseL'annonce d'un accord de trêve à Gaza est déjà confrontée à des obstacles importants. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou accuse le Hamas de revenir sur certains points de l'accord, tandis que le Hamas maintient son engagement à le respecter. Les frappes se poursuivent malgré l'accord, alimentant les tensions et suscitant des inquiétudes quant à sa mise en œuvre.

Lire la suite »

Accord Israël-Hamas : La Trêve à Gaza au Coin du Bout ?L'espoir d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas pour mettre fin aux bombardements et libérer les otages attise les espoirs. Les négociations se déroulent à Doha avec la médiation des États-Unis et de l'Égypte. Des détails sur les conditions de l'accord et ses étapes sont révélés.

Lire la suite »

Guerre à Gaza : ce que contient l’accord de trêve entre Israël et le HamasPrès de quinze mois après le début des combats, la conclusion d’un accord de trêve entre Israël et le Hamas a été annoncée. Bien qu’Israël dit régler les derniers les détails, quelques modalités ont déjà été convenues.

Lire la suite »

Une Nouvelle Étape de Trêve Entre Israël et le Hamas à GazaIsraël a annoncé la libération imminente de 11 otages détenus par le Hamas à Gaza, dont 8 jeudi et 3 samedi. L'accord de trêve, entré en vigueur le 19 janvier, prévoit la libération de 33 otages contre environ 1 900 Palestiniens détenus par Israël. Des responsables du Hamas ont cependant accusé Israël de retarder l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, menaçant la libération des otages.

Lire la suite »

Gaza: Israël accuse le Hamas de deux violations de l'accord de trêveIsraël accuse le Hamas de deux violations de l'accord de trêve, justifiant ainsi son refus de laisser les déplacés dans le sud de la bande de Gaza retourner dans le nord.

Lire la suite »