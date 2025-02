Le guide complet des meilleurs nettoyants pour chaque type de peau

Découvrez les nettoyants recommandés par les experts pour une peau saine et éclatante, quelle que soit votre type de peau.

Un bon nettoyant peut faire des merveilles pour l'apparence et la santé de votre peau. Que vous souhaitiez rafraîchir votre routine beauté ou simplement remplacer votre nettoyant actuel, choisir la formule adaptée est crucial. Un nettoyage en profondeur est le fondement de toute routine de soins efficace.

« Le nettoyage est l'un des piliers d'une bonne routine de soins de la peau », explique le docteur David Jack, médecin esthétique et expert en soins de la peau, cité par le magazine Glamour US. « Tout au long de la journée, votre peau est exposée aux polluants environnementaux, aux bactéries et à l'excès de sébum, qui, s'ils ne sont pas éliminés, peuvent entraîner une congestion, un teint terne et des éruptions cutanées. Un nettoyant bien formulé nettoie non seulement la peau mais contribue également à maintenir son pH équilibré pour soutenir la santé globale du microbiome. » L'expert recommande de nettoyer son visage matin et soir. Le matin, un nettoyant doux permet d'éliminer la transpiration, le sébum et les bactéries accumulées durant la nuit, tout en préparant la peau à affronter les défis de la journée. Le soir, cette étape devient encore plus importante pour éliminer les impuretés, les métaux lourds, les résidus de maquillage et de protection solaire. Il recommande d'appliquer le nettoyant en mouvements doux, sans frotter excessivement, afin de ne pas perturber la barrière protectrice naturelle de la peau. Pour vous aider à choisir le produit le mieux adapté à votre type de peau, Top Santé vous présente une sélection approuvée par un médecin esthétique. Le meilleur nettoyant dans l'ensemble : Nettoyant hydratant CeraVe - Formulé avec de l'acide hyaluronique et des céramides, il renforce la barrière cutanée tout en hydratant en profondeur. Sa texture gel non moussante et son absence de parfum en font un choix idéal pour les peaux sensibles. Le meilleur nettoyant multi-usage : ESPA Optimal Skin Pro-Cleanser - À la fois nettoyant, exfoliant et masque, il contient un complexe d'oméga et de vitamines qui protègent la peau, ainsi que des enzymes de citrouille et des sphères de jojoba pour une exfoliation douce. Le meilleur nettoyant pour les peaux sèches : ELEMIS Baume Nettoyant Pro-Collagen Black Cherry - Sa texture évolutive passe du baume à l'huile puis au lait, nourrissant intensément la peau tout en la nettoyant en profondeur. Il contient des huiles essentielles et un parfum de cerise noire, d'amande et de vanille pour une expérience sensorielle unique. Le meilleur nettoyant pour les peaux grasses : Fenty Skin Cherry Dub Pore Purify'r - Enrichi en complexe triple cerise et en niacinamide, ce gel nettoyant affine le grain de peau et réduit l'apparence des pores tout en éliminant l'excès de sébum. Le meilleur nettoyant apaisant : LANEIGE Water Bank - Grâce à un pH faible et un complexe d'acide hyaluronique bleu, d'allantoïne et d'acides aminés, il hydrate et apaise la peau tout en la débarrassant des impuretés.Le meilleur nettoyant pour les peaux sensibles : Murad Heartleaf - Formulé avec de l'extrait de feuille de cœur fermentée et du bêta-glucane, il réduit les rougeurs et les irritations en deux semaines tout en respectant les peaux les plus délicates. Le meilleur nettoyant nourrissant : Emma Hardie Moringa Light Cleansing Gel - Enrichi en huiles de moringa et d'amande douce, en oméga 6 et en vitamine E, ce gel nettoyant nourrit, protège et illumine la peau tout en offrant une expérience sensorielle proche d'un soin spa. Le meilleur nettoyant pour les peaux à imperfections : The INKEY List Acide Salicylique - Avec 2 % d'acide salicylique, il désobstrue les pores et réduit l'apparence des points noirs et des imperfections. Son extrait de zinc régularise la production de sébum, tandis que l'allantoïne maintient l'hydratation et le confort de la peau.





