Le groupe sanguin B et la longévité : mythe ou réalité ?

Une étude japonaise menée au début des années 2000 suggère un lien entre le groupe sanguin B et une longévité exceptionnelle. Les chercheurs attribuent cette observation à la résistance au stress métabolique et aux mécanismes de régénération cellulaire plus performants chez les personnes de ce groupe sanguin. Cependant, il est important de noter que le groupe sanguin n'est qu'un facteur parmi d'autres influençant la santé et la longévité. Les chercheurs soulignent l'importance d'un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant, une bonne gestion du stress et une activité physique régulière, pour préserver sa santé cardiovasculaire.

Notre groupe sanguin , un indicateur de longévité ? On sait que selon notre appartenance au groupe A, B ou O, nous pouvons recevoir du sang de groupes différents ou en donner à un nombre plus ou moins important de personnes.

Mais ces lettres donnent-elles un indice sur notre capacité à bien vivre ou à bien vieillir ? Au début des années 2000, des chercheurs japonais se sont intéressés au lien entre longévité et groupe sanguin et sont arrivés à la conclusion que le groupe B pourrait être associé à une longévité exceptionnelle. Explications d'après une étude parue en 2004 dans la revue Experimental Gerontology. « Si les gouttes de sang semblent identiques, en réalité, les globules rouges diffèrent d'une personne à l'autre. Ils possèdent à leur surface des substances appelées antigènes, qui déterminent notre groupe sanguin », explique l'Etablissement Français du sang. Les trois groupes les plus courants sont A, B et O. Et quand on est du groupe B, on a l'antigène B sur nos globules rouges, ce qui nous fait produire des anticorps contre l'antigène A. Deux explications ont été avancées pour expliquer que le groupe B ait un organisme plus résistant au temps : leur capacité à résister au stress métabolique et des mécanismes de régénération cellulaire plus performants. Mais bien sûr, cela ne les empêche pas d'être exposés à certains risques de santé, comme le reste de la population. Une étude menée sur 5 000 personnes a également essayé de déterminer si chaque groupe sanguin présentait des sensibilités particulières, notamment en terme de vieillissement des organes (qui ne vieillissent pas tous à la même vitesse). Ils se sont rendus compte que le groupe B avait pour sa part plus de risques de développer une maladie cardiovasculaire. Une information qui peut être intéressante pour effectuer un contrôle plus attentif de cet organe pour ce groupe sanguin, en évitant de tomber dans l'anxiété d'avoir un jour un problème au coeur Les chercheurs rappellent que le groupe sanguin n'est pas le seul acteur de l'évolution de nos organismes. Notre rythme de vie, notre hygiène alimentaire y sont aussi liés. Ils conseillent donc d'avoir une alimentation équilibrée, de bien dormir, d'avoir une stabilité émotionnelle et de faire du sport... Rien de mieux pour préserver son coeur





