Le groupe sanguin B associé à une longévité exceptionnelle ?

Une nouvelle étude suggère que les personnes appartenant au groupe sanguin B pourraient vivre plus longtemps que les autres. Les chercheurs ont constaté que ces individus présentaient un vieillissement plus lent, notamment au niveau de 11 organes. D'autres études avaient déjà établi un lien entre le groupe sanguin B et une longévité exceptionnelle.

Les groupes sanguins joueraient-ils un rôle dans notre espérance de vie ? Une nouvelle étude semble confirmer cette hypothèse. De nouveaux travaux, publiés dans le journal Experimental Gerontology, affirment que les personnes du groupe sanguin B seraient confrontées au vieillissement d'une façon bien plus lente que les autres. Cette idée a été explorée par les scientifiques depuis des années.

En 2004, une étude avait déjà étudié le lien entre les groupes sanguins et l'espérance de vie en comparant 269 personnes âgées de plus de 100 ans vivant à Tokyo. Les résultats suggéraient que le groupe sanguin B pourrait être associé à une longévité exceptionnelle. Depuis ces premiers travaux, les recherches se sont poursuivies. En 2024, une étude plus vaste portant sur plus de 5000 volontaires a été réalisée pour analyser l'âge biologique de 11 organes. Les chercheurs ont vérifié les niveaux de plus de 4000 protéines dans la circulation sanguine. Cette recherche a démontré qu'environ 20% de la population subit un vieillissement accéléré d'au moins un organe, une observation qui n'a pas été faite chez les participants ayant un groupe sanguin de type B. Comment expliquer cette différence entre les groupes sanguins ? La recherche a démontré que les personnes du groupe B possèdent l'antigène B sur leurs globules rouges et produisent des anticorps contre l'antigène A. Certains scientifiques affirment qu'elles ont un meilleur mécanisme de régénération cellulaire, d'autres que leur organisme gère plus facilement le stress métabolique. Par ailleurs, une étude publiée en 2022 dans la revue Neurology avait révélé que les personnes du groupe A avaient un risque plus élevé d'être victimes d'une attaque cérébrale avant l'âge de 60 ans que celles du groupe O. Il reste, à ce jour, difficile d'affirmer que le groupe sanguin peut donner des informations sur le processus du vieillissement, mais de telles études permettent d'ouvrir la voie vers d'autres explorations pour mieux comprendre le corps humain et améliorer la prise en charge de la santé au global.





