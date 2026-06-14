Les écologistes de Royan ont souhaité mieux figurer dans les débats et avoir plus d'indépendance par rapport à Rochefort, qui a dominé les débats lors des municipales.

Le groupe écologiste des Estuaires se divise en deux groupes, l'un pour Rochefort et l'autre pour Royan , Marennes , Oléron et le Pays rochefortais. Cette décision est interprétée comme une stratégie pour répondre aux souhaits des militants ou comme un arrangement pour contourner les tensions.

Les écologistes de Royan ont souhaité mieux figurer dans les débats et avoir plus d'indépendance par rapport à Rochefort, qui a dominé les débats lors des municipales. Le nouveau groupe des Trois Estuaires réunit les militants des territoires de Royan, Marennes, Oléron et du Pays rochefortais, mais pas ceux de Rochefort qui ont leur propre groupe local.

Le député écologiste Benoît Biteau soutient que le nouveau découpage en deux groupes servira à mieux répondre aux souhaits des militants et à mieux préparer les prochaines échéances électorales. Les autres avancent des raisons officielles, comme le fait que Rochefort comptait une vingtaine de militants et le reste du territoire aussi, ce qui est équilibré.

Les tensions internes au sein du groupe de Rochefort ont laissé des traces et il était trop tôt pour que l'on travaille sereinement avec certaines personnes. Le découpage donne le temps de l'apaisement et permet aux groupes de travailler ensemble pour créer une dynamique et gagner en efficacité pour parler écologie, pérenniser les adhésions et préparer les prochaines échéances électorales





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