Le Gros-Bec Casse-Noyaux : Champion des Jardins et des Forêts

Découvrez l'histoire fascinante du gros-bec casse-noyaux, un oiseau remarquable connu pour son bec massif et ses capacités de vol exceptionnelles. Cet article explore sa biologie, son comportement, son évolution et sa présence croissante en Europe.

Vous ne les verrez peut-être pas forcément, car ils vivent et nichent dans la canopée, mais prêtez l'oreille, il est reconnaissable à son cri. Pas de sifflement mélodieux, mais un « tik » métallique percutant, portant loin – comme celui du rouge-gorge –, et aussi un « siih » lorsqu'il échange avec ses congénères.

Votre inscription a bien été prise en compte avec l'adresse email :, qui signifie « briser les graines », en grec) doit son nom à son bec massif de forme conique, qui lui sert à casser des graines dures, des fruits et des bourgeons. « Passereau de taille moyenne de la famille des, il est le seul oiseau à gros bec en Europe », précise Paul Coiffard, chargé de mission à la Ligue de protection des oiseaux (LPO), les autres gros-becs se trouvant en Amérique du Nord et au Mexique. « Il peut exercer une pression de 50 kilos avec son bec pour ouvrir les noyaux de cerise et se régaler de l'amande, qui lui apporte les protéines et le sucre nécessaire », précise Benoît Fontaine, du Centre d'écologie et des sciences de la conservation du. De plus, l'intérieur du bec est pourvu de stries permettant de bien caler la graine ou le noyau. Lors du baguage nécessaire au suivi, les ornithologues évitent de se faire pincer. « Nous lui posons des bagues en acier, car les bagues en aluminium ne lui résistent pas. Les chanceux qui l'apercevront, perché dans une forêt de feuillus au printemps ou à la mangeoire dans un jardin, un parc (ou même dans un verger en hiver), pourront admirer un plumage remarquable, comme le décrit Paul Coiffard : « Sa tête est rousse avec l'arrière de la calotte châtain clair, ses plumes sont colorées de motifs blancs et marron et, quand on le regarde de plus près, on peut déceler des angles bleus sur les ailes primaires internes. » Un vrai spectacle. Unique en son genre et champion de la discrétion, le gros-bec casse-noyaux est pourtant l'un des oiseaux les plus répertoriés en France ces dernières années. Grâce aux campagnes de recensement participatif de l'Observatoire des oiseaux des jardins, dont le dernier a eu lieu les 25 et 26 janvier 2025, une augmentation significative des observations de l'espèce est constatée sur le territoire. « Ce phénomène, qui rappelle l'afflux exceptionnel de l'hiver 2017-2018, est en général lié à l'arrivée massive d'individus en provenance d'Europe centrale en raison de pénuries alimentaires ou d'une reproduction particulièrement réussie l'été précédent », explique Benoît Fontaine. Le gros-bec casse-noyaux, qui vit le plus souvent en groupe, est donc devenu le champion des jardins et des forêts européens, avec une présence de + 132 % depuis 1990 et + 50 % depuis 2001. Ces chiffres, issus des résultats des protocoles Stoc et Shoc (suivi temporel des oiseaux communs), s'expliquent par une grande adaptabilité de cette espèce, migratrice partielle. « Les populations françaises sont majoritairement sédentaires, mais des groupes migrent de l'est et du nord de l'Europe vers chez nous, précise Paul Coiffard. La grande population qui niche au centre de la Russie est totalement migratrice, et vient aussi passer l'hiver en Europe. » On les observe également au Maghreb, dans le nord de la Turquie et de l'Iran, et jusqu'au Japon. Cependant, à l'échelle européenne, l'espèce est en augmentation lente, et les populations hivernantes sont plutôt en déclin car elles doivent faire face aux menaces qui pèsent sur son habitat. Benoît Fontaine évoque le fait que « des diminutions pourraient être dues à la destruction de leur habitat, ces effectifs ne semblent pourtant pas rompre l'équilibre écologique. « On peut passer trois ou quatre ans sans en voir dans un jardin, puis ils arrivent par dizaines, cela peut paraître bizarre mais c'est tout à fait normal. » Et même s'ils peuvent être combatifs à la mangeoire, ils restent sans impact pour d'autres espèces. Avec des capacités physiologiques pour voler sur des centaines ou des milliers de kilomètres, ces passereaux aux ailes puissantes peuvent voler de nuit, se repérant grâce à la lumière de la lune, la morphologie du paysage, la position des étoiles et au magnétisme de la terre. « De nuit, ils peuvent aussi faire de grands déplacements, car il fait plus frais, il y a moins de turbulences dans les couches d'air. Et avec une atmosphère plus stable, ils dépensent moins d'énergie », explique Paul Coiffard. Une fois leur réserve de graisse faite, un groupe peut décider de s'envoler, à tout moment. Pas besoin de leur apporter une alimentation particulière. « Ils aiment les graines de tournesol données aux autres oiseaux, et se régalent de graines molles ou de graminées. » Et ils changent facilement de stratégie : « Occasionnellement, ils se nourrissent de larves et de vers, et d'insectes pour nourrir les oisillons, ce qui est commun dans cette famille.





