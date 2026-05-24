Le Grignotage Après Un Repas : La Consommation Plus Haute Avec Un Smartphone En Main

Des études récentes ont mis en évidence qu’une utilisation intensive de smartphones pendant les repas peut augmenter la consommation alimentaire et favoriser le surpoids. Les résultats suggèrent que l’attention divisée peut nuire à la mémoire alimentaire, ce qui augmente la probabilité de manger plus et de surgraisser

Manger en cliquant sur le bouton de défilement TikTok est devenue une routine quasiinvisible. Les études en laboratoire estiment que cela pèse jusqu’à 15 % de calories en plus dans l’assiette, avec un net penchant pour le gras.

Cependant, la vie réelle nuance le tableau. Contre la salière, l’écran allumé pendant qu’on enchaîne les bouchées : la scène est tellement banale qu’on ne la remarque plus. Plusieurs équipes de chercheurs, du Brésil au Japon, ont mis cette habitude à l’épreuve depuis une dizaine d’années. Ce qu’elles décrivent ressemble moins à un drame qu’à un sabotage discret : le cerveau enregistre mal le repas, et la sensation de satiété s’effrite.

Dans la littérature anglo-saxonne, concrètement, quand l’attention est ailleurs, le cerveau n’encode plus correctement la texture, le goût et la quantité de ce qu’on avale. Cette mémoire épisodique du repas est ce qui permet, plus tard, de ressentir qu’on a vraiment mangé. Pas de souvenir précis, pas de signal de stop net : on a tendance à se resservir ou à grignoter davantage au repas suivant





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