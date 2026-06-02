Le Grand Tourmalet vend ses télésièges avant rénovation

La station du Grand Tourmalet propose à la vente ses 113 télésièges de la remontée de Tournaboup, dans le cadre de travaux de rénovation. Les sièges, vendus 200 euros pièce, seront retirés le 19 septembre 2026. Les bénéfices seront reversés à des associations caritatives.

La station de ski du Grand Tourmalet , située dans les Pyrénées , a lancé une vente inédite de cent treize télésièges provenant de la remontée mécanique de Tournaboup.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un chantier de rénovation majeur visant à remplacer l'ancienne installation par une télécabine, dont la mise en service est prévue pour la saison 2026-2027. Les sièges, d'une hauteur de 3,10 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres, pesant environ 120 kilogrammes chacun, sont proposés au prix de 200 euros l'unité, avec une limite de quatre par acheteur.

Le retrait est strictement organisé le 19 septembre 2026, sur le parking de Tournaboup, et les acquéreurs doivent prévoir leur propre transport, les garde-corps n'étant pas inclus. L'ensemble des bénéfices de cette vente sera reversé à des associations caritatives, conformément à l'annonce faite par la station sur ses réseaux sociaux. Les conditions de vente sont strictes : aucun remboursement, annulation ou échange ne sera possible après le paiement, en raison du caractère exceptionnel et limité de l'opération.

Cette initiative permet aux amateurs de ski, de design ou de nostalgie de se procurer un morceau d'histoire des Pyrénées pour agrémenter jardins ou terrasses. Parallèlement à ce projet, la station poursuit ses efforts de modernisation et de développement durable, ayant déjà réduit de 10 % sa consommation électrique en trois ans et équipé l'ensemble de ses dameuses de capteurs de mesure de la hauteur de neige.

La communication de la station, assurée par Lucie Abbadie, indique que les travaux de la future télécabine ont débuté avec le coulage des massifs et reprendront après la saison en cours. Le Grand Tourmalet, qui a connu une saison record, se prépare ainsi à évoluer tout en conservant un lien avec son patrimoine grâce à cette vente symbolique





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