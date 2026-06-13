Les Grandes Gueules du Sport sont un plateau de débat animé par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, avec des invités tels que David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre.

Le grand jeu des Grandes Gueules du Sport ! Les animateurs Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom pour analyser et débattre de l'actu sport de la semaine.

Chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00, les Grandes Gueules du Sport analysent et débattent de l'actu sport de la semaine. Les Grandes Gueules du Sport montent au créneau : un face à face toujours brûlant dans le Ring des GG, un capitaine Cessieux qui prend le brassard pour pousser un coup de gueule, et un dernier quart d'heure nostalgie avec les GG remontent le temps !

C'est le programme de 10h00 à 11h00 dans les Grandes Gueules du Sport. Une actu sportive, un débat, et deux camps : c'est le Ring des GG ! Nos Grandes Gueules du Sport s'affrontent à coup d'arguments... Mais à la fin, c'est vous les auditeurs, qui choisissez l'équipe victorieuse !

Les Grandes Gueules du Sport sont un plateau de débat animé par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, avec des invités tels que David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre. Le débat est intense et les arguments sont nombreux, mais à la fin, c'est vous les auditeurs qui choisissez l'équipe victorieuse





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