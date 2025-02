Le Grand Hôtel de Castres renaît de ses cendres

Après une rénovation complète, le Grand Hôtel de Castres a rouvert ses portes, redonnant vie à un lieu historique et emblématique de la ville.

Séverine Fraysse, propriétaire des hôtels Mercure L’Occitan et Ibis Style, a racheté le Grand Hôtel de Castres avec son mari Vincent et son fils Alexandre en octobre dernier. Après une rénovation complète, l'établissement a rouvert ses portes il y a quelques jours. Le Grand Hôtel, construit en 1850, était un des hôtels les plus prestigieux de Castres pendant de nombreuses années, mais il avait connu une période de déclin et était menacé de fermeture.

Séverine Fraysse a été confrontée à des défis imprévus lors de la rénovation, nécessitant un budget plus important que prévu. Malgré cela, elle a réussi à redonner vie à ce lieu historique, ouvrant 20 chambres sur les 50 initialement prévues. Le bar devrait rouvrir en mars et le restaurant en juin. Le Grand Hôtel offre une vue imprenable sur la ville et l'Agout, ainsi qu'une situation privilégiée en plein centre-ville. Séverine Fraysse et son fils Alexandre, directeur de l'établissement, souhaitent faire du Grand Hôtel un lieu de vie pour les habitants de Castres et attirer une clientèle touristique et d'affaires. Ils sont convaincus que la 'situation magique' de l'hôtel sera un atout majeur pour son développement





Grand Hôtel De Castres Rénovation Patrimoine Hôtellerie Tourisme

