Le Grand concours des Grosses Têtes : Qui a gagné le jeu d'Arthur sur TF1 ?

La soirée de jeu de TF1 a réuni dix-neuf candidats autour d'Arthur, déterminés à décrocher la victoire et soulever le trophée promis au vainqueur. Parmi les participants figuraient Angélique Angarni-Filopon, Majid Bherila, Sidonie Bonnec, Camille Cerf, Claude Dartois, Charlotte Dhenaux, Issa Doumbia, Gérard Holtz, Jean-Luc Lemoine, Hélène Mannarino, Caroline Margeridon, Laurent Mariotte, Alain Marschall, Gwendal Marimoutou, Nelson Monfort, Laurent Romejko, Elie Semoun, Tareek et Olivier Truchot.

La soirée de jeu de TF1 , Le Grand concours des Grosses Têtes, a réuni dix-neuf candidats autour d' Arthur , déterminés à décrocher la victoire et soulever le trophée promis au vainqueur.

Parmi les participants figuraient Angélique Angarni-Filopon, Majid Bherila, Sidonie Bonnec, Camille Cerf, Claude Dartois, Charlotte Dhenaux, Issa Doumbia, Gérard Holtz, Jean-Luc Lemoine, Hélène Mannarino, Caroline Margeridon, Laurent Mariotte, Alain Marschall, Gwendal Marimoutou, Nelson Monfort, Laurent Romejko, Elie Semoun, Tareek et Olivier Truchot. Le but du jeu était de se montrer le plus rapide et le plus perspicace pour gagner le concours.

Cependant, la soirée a été interrompue par des annonces de déprogrammation et de report, notamment pour la série Netflix 'Le Bureau de défense des droits éducatifs' qui pourrait devenir réalité en Corée du Sud. Les téléspectateurs ont également été informés que la série 'Un si grand soleil' a pris un nouveau tournant avec Claire prise en otage à la prison, tandis que 'Demain nous appartient' a révélé une découverte accablante pour Arthur.

La soirée a également abordé les actualités, notamment la défaite de Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, dans Le Grand concours, et la spéciale Pièces jaunes qui a réuni des candidats compétitifs





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