Le grand banquet solidaire revient au pied de Notre-Dame de la Garde

Le jeudi 25 juin, Provence Tourisme organise la troisième édition du banquet solidaire au pied de la basilique Notre-Dame de la Garde. 125 billets à 80 euros financeront des places offertes à des personnes accompagnées par des associations caritatives.

Le grand banquet solidaire , un événement emblématique de la solidarité marseillaise, fait son retour pour la troisième fois au pied de la majestueuse basilique Notre-Dame de la Garde.

Ce rendez-vous, qui se déroulera le jeudi 25 juin, rassemble chaque année des convives autour d'une tablée unique, créant une atmosphère de partage et de générosité. Organisé par Provence Tourisme via son label MPG (Marseille Provence Gastronomie), ce banquet incarne les valeurs de convivialité et d'entraide qui font la réputation de la cité phocéenne.

L'édition 2024, qui avait eu lieu le 8 mai de la même année, avait déjà rencontré un franc succès, avec deux banquets organisés en partenariat avec la basilique et son restaurant. Cette année, l'événement repose sur le concept du dîner suspendu, une initiative qui permet à chacun de contribuer à la solidarité locale.

En effet, 125 billets sont mis en vente au prix de 80 euros chacun, et chaque réservation finance une place offerte à une personne accompagnée par une association caritative partenaire. Ce système ingénieux garantit que la fête soit accessible à tous, indépendamment de leur situation financière, et renforce le lien social au sein de la communauté.

Les menus, qui n'ont pas encore été dévoilés, proposeront deux options : une formule classique et une formule végétarienne, afin de satisfaire tous les palais. La composition des plats est tenue secrète, mais on peut s'attendre à une mise en valeur des produits locaux et de la gastronomie provençale, en accord avec la philosophie du label MPG.

Le cadre exceptionnel de la basilique Notre-Dame de la Garde, perchée sur la colline la plus célèbre de Marseille, ajoute une dimension spirituelle et symbolique à cet événement. Les convives auront la chance de dîner face à la mer Méditerranée, avec la Bonne Mère veillant sur eux. Ce banquet est bien plus qu'un simple repas ; c'est un moment de rencontre et de partage entre des personnes issues de milieux différents, unies par une même volonté de faire une différence.

Les associations partenaires, sélectionnées pour leur engagement social, jouent un rôle clé en identifiant les bénéficiaires et en les accompagnant tout au long de la soirée. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de tourisme responsable et solidaire promue par Provence Tourisme, qui cherche à concilier développement touristique et impact social positif.

En achetant un billet, les participants ne se contentent pas de s'offrir un dîner d'exception ; ils contribuent à une chaîne de générosité qui profite à toute la collectivité. L'édition précédente avait démontré l'engouement des Marseillais pour ce concept, avec des billets vendus en quelques jours. Cette année, les organisateurs espèrent renouveler ce succès et attirer encore plus de monde, tout en restant fidèles à l'esprit solidaire qui caractérise l'événement.

Les préparatifs battent leur plein, avec la mise en place d'une grande table pouvant accueillir 250 convives, décorée avec soin pour créer une ambiance chaleureuse et festive. Des bénévoles issus des associations partenaires seront présents pour assurer le bon déroulement de la soirée et veiller à ce que chacun se sente le bienvenu.

Le grand banquet solidaire de Notre-Dame de la Garde est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent allier plaisir gustatif et engagement citoyen. Il incarne parfaitement l'adage marseillais selon lequel la solidarité est une seconde nature. En participant, on ne fait pas qu'acheter un dîner ; on investit dans une communauté plus forte et plus unie.

Les échos de cette soirée résonneront bien au-delà de la colline, portant un message d'espoir et de fraternité dans toute la ville





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