Le Grain de Sel : un restaurant emblématique de l'inclusion

Le restaurant Le Grain de Sel a accueilli le préfet et le conseiller départemental pour une visite témoignant des progrès réalisés en matière d'inclusion et d'insertion. Le lieu a été présenté comme un modèle inspirant pour la formation et l'emploi des personnes en situation de handicap.

Un lieu emblématique où l'inclusion rime avec réalité, le restaurant Le Grain de Sel a accueilli le préfet Laurent Buchaillat et le conseiller départemental Christophe Ramond pour une visite riche en échanges. L'occasion de dresser un bilan contrasté des progrès réalisés ces vingt ans suite à la loi sur l' accessibilité et l'insertion.

Le préfet a salué « d'énormes progrès » accomplis en matière d'accessibilité et d'insertion, tout en reconnaissant qu'« on a encore beaucoup à accomplir » et qu'il est nécessaire « de fixer un cap et de poursuivre les efforts ». Christophe Ramond a quant à lui insisté sur l'importance de transformer l'inclusion en une réalité palpable, « une évidence qui se construit ». Il a cité des initiatives comme Le Grain de Sel, mais aussi le sport, la culture, l'éducation et l'emploi comme des voies d'accès à une inclusion véritable. Le Grain de Sel, fruit d'un travail de longue haleine, a été présenté comme un modèle inspirant par le préfet pour la formation et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. « C'est un lieu où les jeunes peuvent s'épanouir grâce au travail. C'est un modèle qui, on l'espère, pourrait en inspirer d'autres », a-t-il déclaré.Pour Cécile Fauvel Larue, présidente de l'association Citoyens 21, cette visite auprès du préfet est « un gage de reconnaissance du travail qu'on a accompli ! ». « Ce restaurant est un bel exemple de ce qui doit être encouragé : un projet économique viable, un lieu de formation et une porte ouverte sur le monde du travail pour des personnes en situation de handicap ». Christophe Ramond a également souligné l'implication du département dans ce projet, soulignant le soutien financier de 20 000 euros par an apporté par le conseil départemental à Le Grain de Sel





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Inclusion Accessibilité Handicap Insertion Professionnelle Restaurant Le Grain De Sel

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Kylian Mbappé 'jaloux' de Lionel Messi : Neymar met son grain de sel et ça a le mérite d’être clairDans une récente interview, Neymar Jr. a fait de surprenantes révélations sur sa relation avec Kylian Mbappé, mais pas uniquement.

Lire la suite »

L’association Confluence rail avenir 47 met son grain de sel dans les dossiers de la ligne Agen-Auch et de laPortée par Francis Portes, l’association Confluence rail avenir 47 a récemment déposé ses statuts. Comptant peser dans les grands dossiers ferroviaires, elle réagit à l’étude lancée pour la réouverture de la ligne Agen-Auch et s’interroge sur le pont pour le « RER de l’Agenais ».

Lire la suite »

Mauri : 80 ans de carrière sans grain de sableImplanté à Couffoulens, dans l’Aude, depuis plus de 80 ans, le groupe Mauri produit 450 000 tonnes de matériaux destinés au BTP.

Lire la suite »

Arrivage Electro Dépôt : cette machine à café à grain est à prix star en ce momentLes amateurs de café vont être ravis : Electro Dépôt propose une offre exceptionnelle sur un expresso broyeur automatique signé BEKO. Cette machine complète et polyvalente, capable de moudre vos grains de café préférés pour des boissons fraîchement préparées, s'affiche à un prix particulièrement...

Lire la suite »

Arrivage Electro Depot : voici une machine à café à grain à prix ultra-intéressantPour la majorité des Français, l'une des premières choses réalisées au moment du réveil est de lancer un café pour bien entamer la journée. Voici un modèle capable de proposer plusieurs recettes et dont le prix est très alléchant.

Lire la suite »

Arrivage Electro Dépôt : cette machine à café à grain a tout pour plaire, surtout son prixArôme, douceur, performance et prix réduit : tel est le résumé de la machine à café à grain Beko, actuellement en promotion chez Electro Dépôt. Offrant une opportunité d'acquérir une machine expresso performante, elle se distingue par son broyeur intégré, son interface utilisateur intuitive et son...

Lire la suite »