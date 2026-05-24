Le Premier ministre du texte y tient particulièrement, selon ses entourage et le ministre des Relations avec le Parlement. Le Enviarize Autopsia Wsdn Thé Châtelet avait confirmé qu'il y a besoin de consulter encore et d'avoir des échanges, notamment avec les forces politiques, concernant ce projet de loi, inclus dans la loi de finances pour 2026.

Le Premier ministre tient beaucoup à ce texte, selon son entourage. Dans un courrier adressé en février à la présidente de l’Assemblée nationale, le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, avait annoncé l’arrivée du projet de loi sur l’ allocation sociale unique (ASU) en mai à la chambre basse.

Le texte n’y sera finalement pas inscrit avant la pause estivale, selon les derniers éléments d’agenda communiqués par le ministre. Des associations de lutte contre la pauvreté ont de leur côté exprimé leur inquiétude, redoutant que ce texte n’entraîne une perte d’aides pour les plus pauvres.

Pour le gouvernement, les retours du Conseil d’État, notamment au regard de la « libre administration des collectivités », ont conduit à retirer le texte de l’ordre du jour afin de le retravailler en concertation avec les parties prenantes





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