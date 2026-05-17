Le gouvernement philippin sollicite l’arrestation du sénateur recherché par la CPI pour crimes contre l’humanité

Ronald Dela Rosa, ancien chef de la police et sénateur, fait face à un mandat de la Cour pénale internationale lié à la guerre antidrogue de Rodrigo Duterte. Le gouvernement philippin demande à la Cour suprême d’autoriser son incarcération, malgré les contestations de Dela Rosa sur la légitimité du mandat après le retrait du pays du traité de Rome.

Le gouvernement des Philippines a officiellement saisi la Cour suprême afin d’obtenir l’autorisation d’arrêter Ronald Dela Rosa , ancien chef de la police nationale entre 2016 et 2018 et sénateur depuis 2019, qui fait l’objet d’un mandat d’arrestation émis par la Cour pénale internationale (CPI).

Ce mandat l’accuse de crimes contre l’humanité en lien avec la campagne antidrogue lancée par l’ancien président Rodrigo Duterte, campagne qui aurait entraîné des milliers de morts, dont de nombreux usagers et petits revendeurs de stupéfiants. Dans un recours présenté samedi, l’avocate générale du gouvernement philippin, Darlene Berberabe, a rappelé que Dela Rosa s’est placé hors de la protection de la loi en fuyant le Sénat jeudi soir, et que tant qu’il ne se soumettra pas aux autorités légitimes, il doit être considéré comme un fugitif de la justice.

Le texte présenté à la Cour suprême précise que la demande de Dela Rosa visant à contester la légalité du mandat de la CPI – arguant que les Philippines se sont retirées du Statut de Rome en 2019 – doit être rejetée, car le retrait d’un État partie n’annule pas les obligations découlant des procédures déjà engagées devant la Cour





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