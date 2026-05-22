Le gouvernement français modifie le calcul du DPE pour les logements chauffés à l'électricité

Le gouvernement français souhaite encore modifier le calcul du DPE pour les logements chauffés à l'électricité, afin de sortir des milliers de biens des classes F et G. Cette évolution vise à corriger une inégalité de traitement qui pénalisait jusqu'ici certains logements chauffés à l'électricité, malgré une consommation relativement modérée.

Le gouvernement français souhaite encore modifier le calcul du DPE (Diagnostic d'Énergie de la Performance) pour les logements chauffés à l'électricité , afin de sortir des milliers de biens des classes F et G. Cette évolution vise à corriger une inégalité de traitement qui pénalisait jusqu'ici certains logements chauffés à l'électricité , malgré une consommation relativement modérée .

Cependant, certains experts dénoncent surtout une amélioration 'sur le papier' et soulignent que le recalcul peut permettre de faire baisser artificiellement le nombre de passoires thermiques. La réforme du DPE, entrée en vigueur début 2026, change la donne pour de nombreux biens chauffés à l'électricité, mieux classés sans travaux et potentiellement plus attractifs et plus rapidement vendables.

Malgré les polémiques en série sur les DPE, le ministre du Logement Vincent Jeanbrun a sonné la fin de la récréation, en annonçant la réforme du DPE, une aubaine pour les propriétaires de logements électriques jusqu'ici pénalisés





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