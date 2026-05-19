Le gouvernement confirme vouloir finir l'examen de la proposition de loi sur la fin de vie avant l'été

Le gouvernement souhaite inscrire prioritairement à l'agenda de l'Assemblée en juin et juillet plusieurs textes, dont celui sur la fin de vie. Le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, a réaffirmé l'objectif de l'exécutif de faire aboutir la proposition de loi sur la fin de vie avant la pause estivale, mais le calendrier législatif, les appels au référendum et les désaccords entre les deux chambres du Parlement empêchent d'aboutir cette réforme érigée comme priorité sociétale du quinquennat.

Le gouvernement souhaite inscrire prioritairement à l'agenda de l'Assemblée en juin et juillet plusieurs textes, dont celui sur la fin de vie . Le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, a réaffirmé l'objectif de l'exécutif de faire aboutir la proposition de loi sur la fin de vie avant la pause estivale.

Cependant, le calendrier législatif, les appels au référendum et les désaccords entre les deux chambres du Parlement empêchent d'aboutir cette réforme érigée comme priorité sociétale du quinquennat. Les sondages concernant la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir sont discordants, avec un plébiscite massif (84 % d'opinions favorables) et une réprobation nette.

Le ministre a par ailleurs affirmé que le gouvernement souhaitait que le Parlement travaille les trois premières semaines de juillet, et éventuellement la semaine du 20 juillet





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