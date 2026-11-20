Découvrez comment le goudron de pin, autrefois utilisé pour l'imperméabilisation, s'invite dans la gastronomie de Oulu, capitale européenne de la culture 2026.

Une spécialité culinaire inattendue transforme le paysage gustatif de Oulu, en Finlande. Du pain de seigle à l'essence de goudron de pin, cette substance autrefois industrielle s'invite désormais dans les étals des boulangers locaux. Les résidents et visiteurs découvrent cette nouvelle tendance qui marie tradition et modernité.

Une découverte gustative à Oulu

Zuzana Zimmermannová, journaliste slovaque, expérimente cette saveur unique sur la place du marché de Oulu. Installée à quelques mètres du port fluvial, elle déguste pour la première fois une glace au goudron de pin. Cette journaliste décrit sa découverte de la ville comme un moment fort. Elle se trouve à l'embouchure du fleuve du même nom, une ville importante pôle d'innovation.

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Les notes aromatiques du goudron

La dégustation révèle des arômes complexes et surprenants. Un parfum à la fois doux et fumé passe du nez au palais de la visiteuse. On y détecte des effluves inattendus de bacon qui caractérisent cette glace. Le goût est étonnamment sucré pour une substance aussi brute. La journaliste avoue avoir du mal à s'arrêter. À chaque bouchée, elle est un peu plus conquise par cette expérience.

L'héritage industriel du goudron de pin

Le goudron de pin est une substance épaisse obtenue par la combustion du résineux. Cette matière a joué un rôle historique majeur dans l'économie locale. Le goudron était produit dans des fosses en bordure du fleuve. Il était ensuite transporté sur des barques étroites vers le port de Oulu. De là, il était exporté dans le monde entier grâce à la navigation maritime.

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Des usages thérapeutiques et techniques

Autrefois utilisé pour imperméabiliser les bateaux, ce dérivé végétal servait aussi de remède. Il était employé pour soigner les infections courantes à l'époque. Aujourd'hui, cette transformation s'inverse ou plutôt se complète. Le goudron sert désormais à aromatiser toutes sortes de mets. La liste des produits est vaste et surprend les palais.

Une diversité culinaire inédite

Les applications gastronomiques du goudron de pin sont multiples et créatives. On le trouve dans des chocolats raffinés pour les palais sensibles. Les pralines offrent une autre texture avec ce goût boisé. Des pâtisseries à l'essence de goudron de pin complètent l'offre sucrée. Oulu est reconnue comme la capitale européenne de la culture 2026. Cette reconnaissance met en lumière une innovation locale forte.