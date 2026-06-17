Le Google Pixel 8 à prix cassé sur Back Market : une offre à ne pas manquer

Le Google Pixel 8 reconditionné est disponible à partir de 209 euros sur Back Market, avec une garantie de 12 mois et des mises à jour logicielles régulières. Découvrez pourquoi ce smartphone reste un excellent choix plusieurs années après son lancement.

Le Google Pixel 8 , lancé en 2023, se caractérise par un écran OLED de 6,2 pouces cadencé à 120 Hz, une certification IP68 contre l'eau et la poussière, ainsi qu'une puce Google Tensor G3.

Il dispose également d'un appareil photo principal de 50 mégapixels et d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Son format compact facilite son utilisation quotidienne. L'appareil bénéficie des mises à jour logicielles directes de Google, ce qui lui permet de recevoir régulièrement de nouvelles fonctionnalités, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle : amélioration de la traduction, de la recherche, de la rédaction et de la retouche photo. Cette évolution logicielle constante explique en partie son attractivité durable.

Sur Back Market, une plateforme spécialisée dans les produits reconditionnés, le modèle en état correct est proposé à 209 euros, un prix très inférieur aux 819,97 euros initiaux. L'offre inclut une vérification avant vente, une garantie commerciale de 12 mois, une livraison gratuite et un retour sous 30 jours. Les avis des acheteurs sont globalement positifs, avec une note moyenne de 4,4/5 basée sur plus de 1 800 avis vérifiés.

Les utilisateurs louent la qualité de la photographie, les performances globales et l'état du produit reçu. Cette combinaison d'un prix attractif, d'une garantie solide et d'un logiciel actualisé fait du Pixel 8 un choix pertinent pour les adeptes de l'écosystème Google qui cherchent un rapport qualité-prix avantageux. Il convient de noter que les prix peuvent varier et que certains liens peuvent générer une commission pour l'éditeur





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