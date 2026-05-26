Le Google Fitbit Air est un nouveau produit de santé connectée qui s'attaque au marché du bracelet connecté avec l'IA Gemini. Ce bracelet fonctionne sans abonnement et propose une autonomie de huit jours et une recharge rapide.

Le Google Fitbit Air , un nouveau produit de santé connectée qui s'attaque au marché du bracelet connecté avec l'IA Gemini. Ce bracelet fonctionne sans abonnement et propose une autonomie de huit jours et une recharge rapide .

Il est conçu pour se faire oublier au poignet et est le premier produit de la gamme Google Fitbit à porter cette ambition. Le bracelet est équipé d'un capteur minuscule qui pèse seulement 5 grammes et embarque le moniteur optique de fréquence cardiaque, les capteurs de température cutanée et les capteurs infrarouges pour le suivi de la saturation en oxygène.

Il est possible de faire cohabiter une Pixel Watch et une Fitbit Air, la montre pour la journée ou la semaine, le bracelet la nuit et le week-end pour un port plus discret. L'application gère les deux appareils simultanément et assure la continuité de l'analyse des données. Le bracelet s'oublie très vite et se révèle particulièrement pratique la nuit, avec un vibreur pour le réveil rudimentaire mais suffisamment puissant pour tirer du lit sans réveiller la moitié.

Le Google Fitbit Air est une solution bien plus discrète que les montres connectées et propose une capture des données de santé en transparence, sans alerte ni message parfois alarmiste





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