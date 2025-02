Le Golfe du Mexique devient le Golfe d'Amérique sur les cartes américaines

Donald Trump a ordonné de rebaptiser le golfe du Mexique en « Golfe d'Amérique », une décision controversée adoptée par Google et Apple pour les utilisateurs américains. Cette modification suscite des réactions vives, notamment au Mexique, et risque de raviver des tensions diplomatiques.

Le golfe du Mexique n'existe plus... au moins sur les cartes américaines. Par un décret signé dès son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a ordonné de rebaptiser cette vaste étendue d'eau « Golfe d'Amérique ». Une décision controversée, aussitôt adoptée par Google et Apple sur leurs applications de cartographie pour les utilisateurs situés aux États-Unis.

« GULF OF AMERICA ! », s'est exclamé l'ancien et actuel président sur son réseau social Truth Social, accompagné d'une image de la nouvelle carte et d'un lien vers sa proclamation officielle. La Maison-Blanche a également relayé cette annonce sur X, confirmant l'adoption du nouveau nom par Google Maps et Apple Plans.Des dénominations différentes selon les pays L'application de cartographie de Google affiche désormais « Golfe d'Amérique » pour les utilisateurs aux États-Unis, tout en conservant « Golfe du Mexique » pour ceux situés dans le reste du monde et en indiquant les deux noms pour les pays tiers, comme c'est l'usage pour les territoires contestés. De son côté, Apple Plans adopte une approche similaire : le golfe devient « Golfe d'Amérique » sur les appareils connectés aux États-Unis, mais reste « Golfe du Mexique » ailleurs dans le monde. Cette décision a provoqué de vives réactions, notamment au Mexique, où la présidente Claudia Sheinbaum a ironisé en proposant de rebaptiser les États-Unis en « Amérique mexicaine », en référence à d'anciennes cartes du XVIIe siècle.Une « partie indélébile de l'Amérique » Donald Trump justifie ce changement en affirmant que cette région maritime est une « partie indélébile de l'Amérique », essentielle à l'économie des États-Unis, notamment en matière de production pétrolière, de pêche et de tourisme. Il a même proclamé le 9 février comme la « Journée du Golfe d'Amérique ». Cette initiative suscite des préoccupations diplomatiques bien au-delà du Mexique. La modification d'un nom géographique aussi symbolique pourrait raviver des tensions en Amérique latine et au sein de la communauté internationale. Pour l’heure, ni Apple ni Google n’ont commenté officiellement cette polémique qui ne fait que commencer





