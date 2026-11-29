Analyse comparative des coûts de chauffage entre gaz et pompe à chaleur. Avec la hausse des tarifs, l'économie annuelle dépasse 1000 euros. Quelle est la rentabilité réelle ?

Le coût du chauffage au gaz dépasse désormais celui de l'électricité en heures creuses, inversant une tendance durable. Une maison équipée d'une chaudière classique peut ainsi perdre plus de 1 000 euros par an face à une pompe à chaleur, selon les calculs de la Commission de régulation de l'énergie. Cette dynamique s'explique par la conjonction de hausses successives des prix du gaz et du gel des tarifs de l'électricité résidentielle. Pour le consommateur, le choix de la technologie de chauffage ne se réduit plus à une question de confort, mais devient un calcul financier précis et urgent.

Écart des prix du kWh et efficacité énergétique

La CRE affiche un tarif moyen de 16,90 centimes par kWh toutes taxes comprises pour le gaz, en hausse de 7,2 % par rapport à novembre. Ce barème reflète directement les marchés de gros, où le coût d'approvisionnement a bondi de 31,44 euros à 80,47 euros le MWh sur un an. En regard, le tarif réglementé de l'électricité reste figé depuis janvier 2027 à 15,89 centimes en heures creuses. Bien que l'écart nominal soit minime, la physique thermodynamique crée un fossé financier considérable. Le règlement européen d'écoconception impose un rendement saisonnier minimal de 86 % pour les chaudières neuves, générant 14 % de pertes.

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Le kWh de chaleur issu du gaz revient ainsi à environ 19,7 centimes, un niveau comparable à un convecteur électrique en option Base. À l'inverse, une pompe à chaleur avec un coefficient de performance saisonnier de 3 produit la même chaleur pour environ 6,6 centimes. Cette différence de ratio de trois à un transforme radicalement la structure de la facture énergétique domestique. Le chauffage électrique perdant devient systématiquement l'option la plus économique pour restituer la même quantité d'énergie thermique dans l'habitat.

Projection de la facture annuelle et hypothèses

La CRE modélise un foyer type consommant 11 370 kWh de gaz par an, atteignant une note annuelle de 2 282 euros au prix de référence du mois en cours. Une pompe à chaleur fournirait le même confort avec 3 260 kWh d'électricité, soit près de 700 euros par an, passage du compteur à 9 kVA compris. L'économie théorique frôle alors les 1 600 euros par an, de quoi relire les conditions pour que l'investissement dans une transition énergétique vaille le coup. Cette projection met en lumière l'ampleur des économies réalisables en changeant de technologie.

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Cependant, ces calculs projettent le tarif de décembre sur douze mois, alors que le gaz connaît des variations importantes. Au prix repère de février 2026, la même maison payait environ 1 495 euros par an, ramenant l'économie réelle à 800 euros. Il faut également résilier tout le contrat de gaz, plaques de cuisson comprises, car 360,79 euros d'abonnement annuel restent dus. Le COP de 3 n'est pas non plus acquis : sur de vieux radiateurs en fonte exigeant une eau à 65 ou 70 °C, le rendement baisse nettement. Dans une passoire thermique, la transition nécessite une étude thermique approfondie.

Coût d'investissement et aides financières

Le gouvernement retenait en 2023 un coût moyen de 14 700 euros pour une pompe à chaleur air-eau. Depuis, le financement ne passerait plus que par la prime CEE, avec une aide moyenne annoncée entre 4 200 et 11 500 euros selon les revenus. Ce calendrier reste suspendu au vote du budget 2027, créant une incertitude sur le reste à charge, estimé entre 3 200 et 10 500 euros. L'appareil s'amortit en deux à sept ans aux prix de décembre, mais en quatre à treize ans si le gaz redescend au niveau de février.

Une offre à prix fixe protège jusqu'à son échéance, tandis qu'un contrat indexé sur le tarif de référence suit les fluctuations mensuelles. Demandez ensuite à un chauffagiste la température d'eau nécessaire à vos radiateurs, qui conditionne directement le COP réel d'une future pompe à chaleur. Cette décision technique implique un engagement à long terme, nécessitant une vigilance constante sur les évolutions réglementaires et tarifaires du secteur énergétique français.