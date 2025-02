Le Garde du Corps de Brigitte Macron Démissionne

Un garde du corps de la Première dame, Fabien, a démissionné en janvier dernier, suscitant des rumeurs au sujet de sa promotion rapide et de son influence auprès de Brigitte Macron. La démission d'Emmanuel Bonne, « sherpa » du président, ajoute à la série des départs clés de l'Élysée.

Fabien, de son prénom, était considéré comme le protecteur principal de la Première dame. Il faisait partie de la garde rapprochée de Brigitte Macron depuis son arrivée à l' Élysée en 2017. Ce militaire s'était fait remarquer à plusieurs reprises en accompagnant et en assurant la sécurité de l'épouse d' Emmanuel Macron lors d'événements publics.

Le 23 janvier dernier, Paris Match a révélé que le fonctionnaire de 47 ans avait quitté ses fonctions il y a quelques semaines, en même temps qu'une demi-douzaine de collaborateurs du Palais. La presse, à la fois française et étrangère, avait notamment noté la présence de Fabien lors de l'arrivée de Charles III et Camilla, place de la Concorde, ainsi qu'aux obsèques du journaliste Jean-Pierre Elkabbach, en octobre 2023. Il assurait également sa protection lors des déplacements privés et des week-ends de la septuagénaire au Touquet. Certaines personnes parmi ses collègues le suspectaient d'être favorisé par la Première dame. Une rumeur à laquelle l'Élysée avait répondu auprès du Point en 2021 : « Il est arrivé 13e pour 200 postes d'officiers offerts au concours, puis a suivi la formation adéquate. » Le lieutenant Fabien, garde du corps privilégié par Brigitte Macron ? Si le quadragénaire ayant servi en Irak et en Afghanistan était la cible de rumeurs, c'est notamment car, en seulement trois ans, il était passé du grade d'adjudant-chef à celui de lieutenant, après seulement un an de classe d'officier. En janvier dernier, on apprenait aussi dans La Lettre que Emmanuel Bonne, « sherpa » d'Emmanuel Macron depuis 2019, avait déposé sa démission sur le bureau du président quelques jours auparavant. Un nouveau revers pour le locataire de l'Élysée, qui a plus que jamais besoin d'éclaircissements en matière de politique étrangère. La Lettre révélait également qu'il envisageait de quitter son poste depuis deux ans. Mais faute d'accord avec le président quant à son avenir, il n'avait pas sauté le pas. Mais alors que les rumeurs autour du potentiel départ d'Alexis Kohler s'intensifient, la démission d'Emmanuel Bonne est loin de tomber à pic..





