Le Gard regrette la rupture du partenariat musées avec Bagnols-sur-Cèze

La mairie de Bagnols-sur-Cèze ne reconduit pas sa convention avec le Conseil départemental. Le Département s'inquiète des conséquences pour les collections et la gestion scientifique.

Le Département du Gard exprime son profond regret face à la décision unilatérale prise par la maire de Bagnols-sur-Cèze, Pascale Bordes, de ne pas renouveler une convention historique liant la commune au Conseil départemental depuis trente-huit ans. Ce partenariat, qui régissait la gestion scientifique et administrative des musées Albert-André et Léon-Alègre, prendra fin au 31 décembre prochain. Cette rupture intervient après l'envoi d'un courrier officiel daté du 7 septembre, informant la présidente du Département, Françoise Laurent-Perrigot, de cette volonté de mettre fin à la collaboration.

Rupture d'une convention culturelle de 38 ans

Pascale Bordes a confirmé que la ville de Bagnols-sur-Cèze ne reconduira pas l'accord actuel, marquant ainsi la fin d'une ère de coopération entre les deux institutions locales. La maire du Rassemblement National justifie ce choix en affirmant que la commune assume déjà l'intégralité des charges financières liées aux établissements culturels. Elle questionne notamment la pertinence des vingt-quatre mille euros versés annuellement au Département dans le cadre de cette convention, estimant que ces fonds pourraient être mieux utilisés localement. Pour elle, reprendre en main la gestion scientifique est une nécessité pour redynamiser l'établissement.

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Inquiétudes sur la conservation des collections

Pour Patrick Malavieille, vice-président du Département chargé de la culture, entouré des conseillers départementaux Alexandre Pissas et Sylvie Nicolle, cette décision aura des conséquences lourdes pour le territoire et ses musées. Le vice-président rappelle que la Convention départementale assurait la gestion complète des collections, la programmation culturelle, l'accueil du public et la communication, incluant la publication d'ouvrages d'art. Douze agents travaillaient spécifiquement pour les musées de Bagnols, Pont-Saint-Esprit et Villeneuve-lès-Avignon, sous la direction indispensable d'un conservateur en chef, garantissant le statut Musée de France du musée Albert-André.

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Charges financières et recrutement pour la ville

Avec la fin du partenariat, toutes ces responsabilités retomberont exclusivement sur les épaules de la ville de Bagnols-sur-Cèze. Patrick Malavieille souligne que la municipalité devra désormais recruter un conservateur en chef compétent et former du personnel spécialisé pour assurer la continuité des services. Il note également que le paysage religieux dans les peintures, fil rouge des expositions, nécessitera une expertise pointue. La ville devra également gérer la récupération des œuvres actuellement stockées dans les réserves de la Conservation départementale faute de place dans les locaux de l'hôtel de ville, situés au deuxième étage.

Réactions et perspectives pour novembre

Malgré les craintes exprimées par les élus départementaux, Pascale Bordes maintient sa position en déclarant vouloir faire rayonner le musée de Bagnols. Elle indique que la fréquentation du musée, situé au-dessus de la mairie, est en baisse et que le personnel comme les visiteurs regrettent le manque de rotation des collections. Elle annonce travailler activement au recrutement d'un nouveau conservateur et assure prendre les dispositions nécessaires pour une conservation correcte des œuvres. Une rencontre entre la ville et le Département est prévue le 13 novembre pour tenter de trouver un terrain d'entente ou clarifier les modalités de transition.