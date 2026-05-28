Le Gaec du Sud triomphe à la foire Saint‑Urbain : multiples titres en race normande

Lors de la 699e foire Saint‑Urbain, le Gaec du Sud a remporté le plus grand nombre de sections et de prix spéciaux en concours de bovins normands, avec la vache championne Uhu en tête. Une performance qui souligne la qualité de l'élevage local et l'engagement des organisateurs.

La 699e édition de la foire Saint‑Urbain, qui s'est déroulée à Saint‑Germain‑le‑Gaillard dans la Manche, a vu le Gaec du Sud briller parmi les éleveurs de races normandes.

Après la compétition matinale consacrée aux moutons de race roussin de la Hague, les après‑middis ont été animés par deux concours de bovins, l'un dédié à la race prim'Holstein et l'autre à la race normande. Le Gaec du Sud, représenté par Mickaël Le Rouvillois, président du comice agricole des Pieux‑Grosville, et son père Jean‑Marie, a présenté une série d'animaux qui se sont distingués par leurs performances de conformation, de production laitière et de jeunesse.

Sous les yeux du juge jeune mais déjà très reconnu, Célien Caubrière, plusieurs vaches du troupeau ont récolté les honneurs, dont la grande championne Uhu (Navaillac/Mali), qui a empoché le titre de meilleure vache en lactation ainsi que le prix de la meilleure mamelle jeune. En première section, la génisse Vikita (Tatoo/Pop Rock) du Gaec de la Rabasserie a été sacrée championne jeune, tandis que le Gaec du Sud a remporté les sections de vaches en première lactation de moins de 200 jours (Vladimir, Ubrée, 2337, Uighours, 2310, Ucéane) et de vaches de moins de cinq ans en lactation (Tupolev, Tiken Jah, Septembre, Tsunamie, Toie, Turanie, Tondulée)





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